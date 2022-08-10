【國泰業績】國泰航空上半年虧損50億元、午後股價升3%　燃油對沖盈餘20億、「3＋4」後未改年底運力目標

▲ 【國泰業績】國泰航空上半年虧損50億元 燃油對沖盈餘20億、「3＋4」後未改年底運力目標

國泰航空 （00293） 公布，上半年虧損49.99億元，較去年同期虧損75.65億元收窄33%。國泰航空期內收入按年增17%至185.5億元，若只計國泰航空自營業務，上半年撇除應佔附屬公司、聯屬公司，集團虧損減7成至15億元。國泰預期，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。

外界關心的燃油對沖方面，國泰航空上半年燃油對沖收益19.88億元，按年增加2倍，令上半年飛機燃油價格價大增85%之際，國泰燃油成本淨額按年只增14%至26.3億元。

國泰航空股價從年初第五波疫情低谷出發，年內股價累升34%，遠勝港股大市。

國泰業績後，中午股價早段升近3%，見8.8元。

「3＋4」運力安排成關注

國泰航空早已預告上半年仍錄虧損，因應港府即將放寬海外人士抵港改為「3＋4」隔離檢疫，國泰航空管理層對下半年客運運力恢復的部署，料成為投資界所關注重點。

國泰航空6月客運運力大約為疫情前11%，貨運運力約為疫情前56%，並預期今年底客運運力最高可達疫情前25%、貨運運力為疫情前65%。

國泰業績公告未有更改相關目標，並稱：

只有在現有嚴格的旅遊限制及駐港機組人員的檢疫要求獲得放寬後，我們才能提供更大的運力

據攜程 （09961） 旗下旅遊平台Trip.com指出，自港府宣布「3＋4」安排後，平台上前往香港的航班訂單首日大升2.49倍，從香港出境航班訂單增加1.76倍。

國泰航空：下半年表現更佳

券商普遍預期，因應下半年屬傳統旺季、出行限制放寬，國泰航空下半年現金流改善，且有望轉錄盈利，公司去年下半年也能轉賺約20億元。

國泰最新表示，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，隨運力提升，下半年航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳，但來自聯屬公司的業績（當中佔比大部分的報告期為延遲三個月結算）仍會面對極大挑戰。

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編輯：麥德銘