▲ 【大行分析】霸菱方偉昌：監管政策放寬兼投資者情緒改善、續看好中資股 利用市場波動建倉

霸菱中港股票投資總監方偉昌認為，內地經濟活動復甦，中央又推額外刺激措施，內地的消費活動將從疫情相關封城限制中恢復及正常化，針對互聯網企業及房地產市場的監管政策有所放寬，將為中國股票市場提供利好環境，但短期內可能仍然出現波動。

方偉昌指，隨中國企業公佈第二季業績，中國股票市場於未來數月可能仍會容易受到波動的影響，但投資者情緒在逐漸改善，預計會有進一步的刺激措施推出，為中國經濟及市場帶來支持。

「近期實施的監管政策旨在實現中國經濟增長的長遠可持續發展，可能會帶來新一輪的結構投資性機會，因此利用近期市場波動之機，對估值已經回落至合理水平的優質企業進行建倉。」

方偉昌看好5大主題

方偉昌稱，今年餘下時間從「由下而上」基本因素的角度來看，繼續看好中國股票，而隨經濟活動逐步正常化，可持續增長、供應鏈自給自足、科學及技術創新以及生態意識等結構性趨勢很可能將繼續顯現，這些因素應利好新基礎建設、國內消費、醫療保健、科技本土化及可持續發展等行業及主題的中長線前景，同時一些中國企業亦受惠於環球經濟復甦，包括多家商品製造商，但並非這些行業的所有企業都有同樣的表現，故需採取以基本因素驅動的「由下而上」選股方式。

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編輯：陳韻妍