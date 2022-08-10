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【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　據悉為ADR轉倉香港

股市 12:59 2022/08/10

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【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　據悉為轉倉香港

外電報道，根據監管文件，以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司Baillie Gifford第二季調整投資組合，作為阿里巴巴 （09988） 的早期投資者，幾乎全數沽清阿里巴巴ADR（美：BABA），持倉量由原本的175萬股降至只有13股，京東 （09618） 持倉亦由原本的約6.8萬股，降至只有1股。

據了解，Baillie Gifford的阿里巴巴持倉由美轉港，即由美國上市的ADR轉至香港上市的普通股。因應美國SEC只要求投資公司披露美股持倉，因此有關轉倉活動不會反映在披露文件。

孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？【下一頁】

其他中資股方面，Baillie Gifford網易 （09999） 持股由26.3萬股，降60%至10.3萬股；百度 （09888） ADR（美：BIDU）持股，也由375萬股，降18%至308萬股；騰訊音樂（美：TME）持股也由5009萬股，降38%至3109萬股。

憂中美關係惡化中概股退市風險

外電報道指，Baillie Gifford認為，中美關係惡化，中概股退市風險及本地監管收緊，是減持大量中資科網股的原因。

不過，Baillie Gifford上季增持蔚來 （09866） ，持股由8875萬股，增9%至9673萬股。

美股方面，Baillie Gifford期內減持Tesla（美：TSLA），持股由原本的1057萬股，降40%至630萬股，Tesla競爭對手Rivian（美：RIVN）持股亦略為降至340萬股。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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編輯：陳韻妍

港股 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 增持 減持 中國概念股 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） ADR

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