【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）

▲ 【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？ 據悉為ADR轉倉香港

根據美國證交會SEC監管文件，以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司Baillie Gifford第二季調整投資組合，作為阿里巴巴 （09988） 的早期投資者，幾乎全數沽清阿里巴巴ADR（美：BABA），阿里巴巴ADR持倉量由原本的175萬股降至只有13股，連同公司多項中概股ADR倉位大減，令外界憂慮外資對中資科技股看法轉差。

據本報了解，Baillie Gifford的阿里巴巴持倉由美轉港，即由美國上市的ADR轉至香港上市的普通股。因應美國SEC只要求投資公司披露美股持倉，因此有關轉倉活動不會反映在披露文件。

Baillie Gifford最新回應本報查詢時確認，旗下新興市場團隊優先選擇持有香港上市股份多於ADR，主要因應中國企業海外上市監管持續轉變，並且在過去數年都有從ADR轉倉至香港。

Baillie Gifford補充，每個市場分部有其獨立判斷，上述看法反映公司新興市場投資團隊看法。

據Baillie Gifford最新披露，公司多項中概股ADR倉位大減，包括京東（美：JD）持倉亦由原本的約6.8萬股降至只有1股；網易（美：NTES）ADR持股由26.3萬股，降60%至10.3萬股；百度ADR（美：BIDU）持股，也由375萬股，降18%至308萬股；騰訊音樂（美：TME）持股也由5009萬股，降38%至3109萬股。

不過，Baillie Gifford非單方面全面退出已回流的中概股ADR倉位，公司上季增持蔚來（美：NIO），持股由8875萬股增9%至9673萬股。

美股方面，Baillie Gifford期內減持Tesla（美：TSLA），持股由原本的1057萬股，降40%至630萬股，Tesla競爭對手Rivian（美：RIVN）持股亦略為降至340萬股。

（第二版新增基金公司回應）

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編輯：麥德銘、陳韻妍