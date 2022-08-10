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【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票、盤前照升3%　揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）

股市 16:37 2022/08/10

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馬斯克再售792萬股Tesla股票　套現近69億美元

據美國證交會公布，Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）一周內再出售至少792.4萬股Tesla股票。據外電統計指，馬斯克在近三次出售Tesla股份套現69億美元（折合約538億港元）。Tesla股價盤前升3%，報876美元。

據文件顯示，馬斯克在8月5日合共出售330萬股，在8月8日再出售158.4萬股，8月9日再出售304萬股。

馬斯克最新在社交平台回應帖文稱，無計劃再出售持股，並指：

即使不大可能，若Twitter逼令完成交易（私有化）而且有股權投資夥伴最終沒有參與，要盡量避免臨急出售Tesla股票

馬斯克又揚言，若Twitter交易正式告吹，他會購回Tesla股份。

    點擊圖片放大

近10個月累售320億美元Tesla股份

馬斯克今年4月曾因應部署私有化社交平台Twitter而有一輪出售Tesla持股，並其後在4月底稱「今日之後未有出售TSLA股票計劃」。

馬斯克在過去10個月，累計減持價值約320億美元的Tesla股份。

Cybertruck將於明年開始交付

此外，馬斯克表示，電動貨車Cybertruck將於明年開始交付，而500英里版Semi Truck貨車拖頭將在今年開始發貨。

（第二版加入馬斯克最新回應）

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記者：梁安琪

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 馬斯克 Tesla

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