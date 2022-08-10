【TSLA】馬斯克再售近69億美元Tesla股票　事隔4個月改變想法、近一年套現多少？

▲ 馬斯克再售792萬股Tesla股票 套現近69億美元

據美國證交會公布，Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）一周內再出售至少792.4萬股Tesla股票。據外電統計指，馬斯克在近三次出售Tesla股份套現69億美元（折合約538億港元）。Tesla昨晚收報850美元，跌2.4%。

據文件顯示，馬斯克在8月5日合共出售330萬股，在8月8日再出售158.4萬股，8月9日再出售304萬股。

▲ 馬斯克4月曾稱無意再出售Tesla持股，事隔3個多月改變想法

近10個月累售320億美元Tesla股份

馬斯克今年4月曾因應部署私有化社交平台Twitter而有一輪出售Tesla持股，並其後在4月底稱「今日之後未有出售TSLA股票計劃」。

事隔不足4個月，馬斯克再次改變想法，但暫未見他在社交平台就新一輪售股發聲。

馬斯克在過去10個月，累計減持價值約320億美元的Tesla股份。

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記者：梁安琪