表揚女性企業家精神　鼓勵女性創業　第四屆金紫荊女企業家獎正式接受報名

女性已成為現今世界的重要推動力，在不同界別貢獻良多，彰顯非凡的影響力，是社會的重要橋樑。金紫荊女企業家協會在2016設立「金紫荊女企業家獎」，藉以嘉許擁有傑出表現及成就的女企業家，及表揚其企業家精神，鼓勵更多女性創業。該協會隆重宣佈，第4屆「金紫荊女企業家獎」從即日起接受報名至2022年8月15日。



金紫荊女企業家獎旨在表揚女性的企業家精神，以及在商業和社會各界的驕人成就。因此，主辦方特設多個獎項，冠冕女性在不同範疇的傑出成就，同時彰顯女性在社會各界的建樹和貢獻。「創意藝術企業家獎」表彰擁有創意藝術思維、積極參與和推動藝術和文化發展的女性；「卓越企業管理獎」重則表揚具成就出眾的企業創辦人和領袖；「大中華企業成就獎」表揚女企業家在大灣區的貢獻及社會影響力；「非凡慈善企業家獎」表彰在慈善界具卓越領導能力、熱心參與公益事業的女性領袖。「世代傳承獎」表揚成功延續家族企業文化的女性；「可持續發展企業獎」則表揚在領導和實踐可持續發展方面的傑出女性。協會更特設「創新科技獎」和「青年企業家獎」，表揚在創新和前瞻性行業的女性領袖。



今屆金紫荊女企業家獎的得主將由具權威性的評審團選出。多位評審均在各界別具豐富領導經驗和精闢的見解，當中包括商務及經濟發展局局長陳百里博士JP、全國婦聯執委兼港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪律師MH JP、大灣區香港中心董事高靜芝博士GBS SBS JP、德勤亞太區主席周志賢先生，以及華昇診斷中心董事長胡定旭先生GBS JP。其中香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊女士SBS JP、 精英匯集團主席梁賀琪女士、慕詩國際集團副主席及創辦人陳徐巧嬌女士、帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠女士、perFACE亮晴控股創辦人及行政總裁符芷晴女士亦是本獎的歷屆得獎者。



評審團將考慮各參賽者的企業家或創業精神、 商業道德及社會責任、所屬企業或機構的卓越表現，以及各獎項類別的個別評審準則，務求選出最實至名歸的得獎者。在這個全面的評審準則下獲選的歷屆得獎者均為深受社會各界所肯定的傑出女企業家，包括莎莎國際控股有限公司執行董事郭詩慧女士、知名藝人兼 Luisa Leitao Accessories 創辦人兼行政總裁黎芷珊小姐、Heather & March 主席兼創始人蕭郭湘圓女士、Cecilia Yau Couture首席設計師丘雪祺小姐、英皇鐘錶珠寶主席及行政總裁楊諾思女士等，反映此項殊榮的權威和認受性備受推崇。



金紫荊女企業家協會第4屆金紫荊女企業家獎

截止報名日期：2022年8月15日

報名方法：填寫正本或Google Form報名表格，並連同提名人簽署的提名表格、個人相片、參賽者簡報及5張個人及/或企業介紹相片，交至「金紫荊女企業家協會」秘書處（香港灣仔告士打道72號六國中心6樓）。

查詢電話：(852) 3127 5689

傳真:(852) 3127 5656

電郵: gbawards@gbwea.org



關於金紫荊女企業家協會

金紫荊女企業家協會成立於2012年，是香港首批致力凝聚女企業家們的商會，創會骨幹成員由一群關心香港營商環境、自身行業發展、以及大中華拓展機遇的本地工商界、專業界別、服務業的女性企業家及高層管理人員組成。協會致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為香港特區政府各相關部門的諮詢橋樑。協會專注透過舉辦各種活動，讓會員了解香港營商環境和最新政策，並就香港特區政府的經濟政策、營商立法、中小企政策提供意見。2015年協會更與廣東省女企業家協會簽訂合作備忘錄，締結成為姊妹協會，兩地服務會員超過4,500人。



(特約)