【新股IPO】檸萌影視9857掛牌第三日抽升近三成　首掛跌穿招股價

▲ 【新股IPO】檸萌影視正式首掛上市 股價一度破發

本周三掛牌的檸萌影視 （09857） 首掛跌穿招股價，惟上市第三日股價抽升逾27%，最高見34.1元，現報33.8元，升26.1%，暫錄成交額1141萬元。

檸萌影視首掛當日平開，報27.75元，收市跌2.7%，報27元。不計手續費，一手100股蝕75元。

檸萌影視以每股27.75元定價，為招股價範圍27.75元至33.3元的下限定價，集資淨額3.2億元，一手中籤率100%，人人有份。而香港公開發售部分共錄得2036人認購，未獲超額認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.81倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：

【新股IPO】檸萌影視9857暗盤收跌 一手帳面最多蝕90元（附分配結果連結）

【新股IPO】傳檸萌影視擬以下限每股27.75元定價 料集資近4億元

【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus上周斥近27億港元回購 6月底起回購金額累達194億港元（不斷更新）

編輯：姚卓然