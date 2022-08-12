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【新股IPO】檸萌影視9857掛牌第三日抽升近三成　首掛跌穿招股價

股市 11:16 2022/08/12

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【新股IPO】檸萌影視正式首掛上市　股價一度破發

本周三掛牌的檸萌影視 （09857） 首掛跌穿招股價，惟上市第三日股價抽升逾27%，最高見34.1元，現報33.8元，升26.1%，暫錄成交額1141萬元。

檸萌影視首掛當日平開，報27.75元，收市跌2.7%，報27元。不計手續費，一手100股蝕75元。

檸萌影視以每股27.75元定價，為招股價範圍27.75元至33.3元的下限定價，集資淨額3.2億元，一手中籤率100%，人人有份。而香港公開發售部分共錄得2036人認購，未獲超額認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.81倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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編輯：姚卓然

港股 香港 檸萌影視（09857） 集資 IPO
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