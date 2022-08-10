▲ 【美企業績】Roblox上季業績再遜預期 盤後急跌17%

「元宇宙第一股」Roblox（美：RBLX）業績再次遜預期，第二季包括營收、遞延性營收和其他調整金額在內的預訂量按年下降4%至6.39億美元，遜市場預期為6.44億美元，淨虧損為1.764億美元，每股虧損30美分，遜市場預期每股虧損25美分。Roblox盤後急跌17.3%，報47.35美元。

公司每日活躍用戶數（DAU）亦低於預期，增長速度放緩。Roblox表示，其日活躍用戶數為5220萬，按年增長21%，但低於第一季度28%的增幅，而 市場預期為5400萬。

每位每日活躍用戶的平均預訂量下降21%

第二季度，用戶在 Roblox 上花費了超過110億小時。每位每日活躍用戶的平均預訂量為12.25 美元，按年下降21%。

展望 第三季度，公司指 7 月份的每日活躍用戶達到創紀錄的5850萬，按年增長 26%，當 月的預訂量下降了2.43億美元至2.47億美元，比 去年同期增長8%至10%。

公司首席商務官Craig Donato表示，公司處於非常投資模式，這將對近期收益造成一點拖累，但這些投資對是正確的投資，料公司將在3到5年的時間內獲得回報，並看好未來前景，繼續將投資於員工、服務器容量和全球數據中心。

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編輯：姚卓然

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