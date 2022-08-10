【港股市況】美團跌逾3%、阿里巴巴跌2%　恒生指數跌300點、科指跌逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股今早低開近50點，跌穿二萬關。恒生指數開報19956點，跌46點。恒生科技指數跌0.3%，報4281點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌0.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：25】體育用品股下挫，其中李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌近5%；特步 （01368） 跌逾2%。

【10：21】港股最新跌約300點，至19700點，科指跌2.4%，報4193點。

【10：20】創科實業 （00669） 將於今日公布業績，股價績前跌4%，低見86.1元。

【10：17】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別跌2%。

【10：16】發盈喜的MI能源 （01555） ，股價升幅擴大至6成，破頂高見0.14元，成交1684萬元。

【10：14】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見170.3元，大市最新跌近300點，報19715點，跌288點，科指跌2.3%，報4195點。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；小米 （10810） 跌0.5%。

【10：09】大市跌幅擴大至200點，跌至19800點水平；科指跌1.8%，報4217點。

【10：04】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%。

【10：03】【阿里巴巴9988】英長倉基金Baillie Gifford大手減持中資股 幾乎沽清阿里巴巴及京東持倉

【10：00】【異動｜汽車零件】嘉瑞國際發盈警、股價曾急跌17% 料上半年溢利減少約55至70%

【09：56】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩，升0.1%，報52.15元。

【09：55】藥明生物 （02269） 最新跌6%，低見69.85元。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%，騰訊 （00700） 轉跌0.2%，大市最新跌約160點，報19841點，科指跌1.6%，報4225點。

【09：53】鴻海旗下鴻騰精密科技 （06088） 中期純利8511.7萬美元（約6.6億港元），按年增8.19倍，惟股價績後挫逾9%，低見1.17元。

【業績︱手機設備股】鴻騰精密科技半年多賺逾8倍、不派中期息 看淡下半年智能手機需求

【09：50】造車新勢力下挫，理想汽車 （02015） 跌半成；蔚來 （09866） 跌逾6%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%。

【09：48】統一 （00220） 績後跌近9%，低見6.72元。統一上半年盈利按年跌27.5%至6.1億元人民幣，不派息。

【業績│內需股】統一企業中國上半年少賺逾27% 成本上升及疫情累毛利率跌4.7個百分點

【09：45】MI能源 （01555） 發盈喜，股價升逾34%，早段高見0.14元破頂。MI能源預期上半年扭虧錄得淨利潤，根據現時可得資料，報告期預計盈利淨額介乎約23億元至26億元人民幣。

【09：44】【手機設備股】舜宇跌3% 7月手機鏡頭出貨量按年跌15% 丘鈦科技手機攝像頭模組銷量跌4%

【09：43】藥明生物 （02269） 跌逾5%，早段低見70.15元。

【09：42】中國高速傳動 （00658） 跌幅擴大至逾16%，低開4.3元。

【09：40】【新股IPO】檸萌影視正式首掛上市 股價一度破發

【09：39】快狗打車 （02246） 股價逆市再反彈逾7%，高見7.47元，成交2036萬元。

【09：37】大市早段跌約100點，報19899點，跌104點；科指跌1.2%，報4242點。

【09：37】中國7月CPI按年升2.7%，低於預期的2.9%，前值為2.5%。7月PPI按年升4.2%，亦低於預期的4.8%及前值的6.1%。

【09：33】中國高速傳動 （00658） 挫逾12%，低見4.48元。中國高速傳動發盈警，預期中期公司擁有人應佔虧損不超過8000萬元人民幣，相對去年同期公司擁有人應佔溢利約7.2億元人民幣。

【09：31】國泰 （00293） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩升0.1%。

【國泰航空】國泰航空將延付優先股息 付清前將不回購及派普通股息

【09：26】越秀交通基建 （01052） 上半年股東應佔溢利2.95億元人民幣，按年減少36.9%，股價績後低開逾3%。

【業績｜公路股】越秀交通基建低開3% 上半年少賺37%、中期息減半至10港仙 路費收入及車流量6月已回穩

【09：25】白雲山 （00874） 股價低開逾4%，國家醫保局發布關於白雲山旗下天心製藥等3家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通報。

【09：24】中國有贊 （08083） 績後高開逾5%。SaaS股中國有贊半年虧損增3成至2.6億元人民幣，不派中期息。

【SaaS股】有贊半年虧損2.6億人幣 收入跌9%

【09：23】新股檸萌影視 （09857） 首掛開報27.75元，與招股價持平。

【09：21】恒生指數開報19956點，跌46點。恒生科技指數跌0.3%，報4281點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌0.7%。

【09：13】期指開報19900點，跌100點或0.5%。

【09：03】竣球控股 （01481） 開市前公布短暫停牌。

【08：54】檸萌影視 （09857） 將於今日首日掛牌，昨日暗盤下跌，在耀才暗盤交易場跌幅最少，收報27.7元，較招股價27.75元低0.2%，一手帳面蝕5元。在輝立收報27.05元，較招股價低2.5%，富途收報26.85元，較招股價低3.2%，一手帳面分別蝕70及90元。

【新股IPO】檸萌影視9857暗盤收跌 一手帳面最多蝕90元（附分配結果連結）

【08：38】金朝陽集團 （00878） 開市前公布短暫停牌。

【08：31】恒指黑期跌66點，報19954點；道指期貨跌15點，報32722點。

【08：22】【業績｜生科股】再鼎醫藥上季虧損減少至約1.4億美元 公司：爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄

【08：14】【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元 經營收益跌74%

【08：06】【業績】聯想上季溢利升11%創新高 收入按年持平為170億美元

【07：45】白雲山旗下3藥企被國家醫保局查處 指虛高定價、套取資金

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19944點，跌58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.52元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報296.33元，較港收市價低1.67元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.48元，較港收市價低0.12元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者觀望周三公布7月CPI數據，科技股領跌。道指跌58點，報32774點；標指跌17點，報4122點；納指跌150點或1.19%，報12493點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩