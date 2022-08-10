【港股市況】恒指黑期跌66點穿20000點　道指期貨跌15點（不斷更新）

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【美企業績】Roblox上季業績再遜預期 盤後急跌17%
美股下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數周三料低開約58點，恒指料開報19944點。滙豐 （00005） ADR折合報52.52元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報296.33元，較港收市價低1.67元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.48元，較港收市價低0.12元或0.1%。
【08：54】檸萌影視 （09857） 將於今日首日掛牌，昨日暗盤下跌，在耀才暗盤交易場跌幅最少，收報27.7元，較招股價27.75元低0.2%，一手帳面蝕5元。在輝立收報27.05元，較招股價低2.5%，富途收報26.85元，較招股價低3.2%，一手帳面分別蝕70及90元。
【新股IPO】檸萌影視9857暗盤收跌 一手帳面最多蝕90元（附分配結果連結）
【08：38】金朝陽集團 （00878） 開市前公布短暫停牌。
【08：31】恒指黑期跌66點，報19954點；道指期貨跌15點，報32722點。
【08：22】【業績｜生科股】再鼎醫藥上季虧損減少至約1.4億美元 公司：爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄
【08：14】【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元 經營收益跌74%
【08：06】【業績】聯想上季溢利升11%創新高 收入按年持平為170億美元
【07：45】白雲山旗下3藥企被國家醫保局查處 指虛高定價、套取資金
【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報19944點，跌58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.52元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報296.33元，較港收市價低1.67元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.48元，較港收市價低0.12元或0.1%。
【07：30】投資者觀望周三公布7月CPI數據，科技股領跌。道指跌58點，報32774點；標指跌17點，報4122點；納指跌150點或1.19%，報12493點。
責任編輯︰梁浩碩