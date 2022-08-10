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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股夜期】憧憬美國放緩加息步伐　夜期升227點（不斷更新）

股市 20:45 2022/08/10

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美國通脹數據遜預期，投資者即紓一口氣，美國有望減慢加息步伐，美股期貨即造好，恒指期貨亦跟隨向上，升227點，但仍未收復下午失地。

北水轉錄得12.8億元淨流入 買中移動

北水周三轉錄得12.8億元淨流入，扭轉過去2日淨流出勢頭。中國移動 （00941） 有7.9億元淨流入，騰訊控股 （00700） 及天齊鋰業 （09696） 分別錄得2.3億元及1.8億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別錄得3.8億元及3.5億元淨沽盤。

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港股跌392點 阿里跌2%

港股跌近400點，跌穿20000點。恒生指數開報19956點，跌46點，中國7月CPI及PPI均遜預期，大市跌幅逐步擴大，午後跌逾500點，一度跌穿19500點，低見19469點。恒生指數收報19610點，跌392點，成交892.7億元。恒生科技指數跌2.8%，報4173點。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；中移動 （00941） 逆市升逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾9%；內房下挫，龍湖 （00960） 跌逾16%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
中移動 51.80 +1.2 +6 7
中電 66.50 +1.1 +2 19
東方海外 266.00 +1.7 +1 3
友邦 75.85 -1.7 -27 15
藥明生物 67.60 -9.3 -42 69
美團 169.60 -3.6 -51 -36

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【大行分析】瑞銀狠劈多家內房評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

【分析｜濠賭股】澳門賭業重新敗給拉斯維加斯？　富瑞料明年才復甦、十一黃金周成下一關鍵

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【20：35】美國7月CPI按年升8.5%，較預期8.7%低，恒指夜期隨即抽升，現升158點，報19724點。

【18：25】恒指夜期升22點，報19588點。

【18：00】【阿里巴巴9988】軟銀集團：8月起實物結算涉阿里預付遠期合約　涉最多2.42億股阿里ADR、持股權益跌9個百分點（第二版）

【16：10】恒生指數收報19610點，跌392點，成交892.7億元。恒生科技指數跌2.8%，報4173點。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；中移動 （00941） 逆市升逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾9%；內房下挫，龍湖 （00960） 跌逾16%。

【內房危機】龍湖挫16%創3年低、單日蒸發近250億元市值　據指受未經核實之商票逾期所打擊

【16：00】恒生指數U盤前跌413點，報19589點。

【15：45】恒指收市前跌約435點，報19568點；科指跌3.3%，報4153點。

【15：39】九龍倉 （00004） 績後向下，尾市跌近3%，低見28.65元。另外，國泰 （00293） 尾市升幅收窄至0.7%，報8.58元，午後一度高見8.8元破頂。

【15：34】【內房危機】恒大轉讓旗下廣州增城富沁項目持股　中航信託接手30%股權

【15：22】【內房危機】中國審計署據報大範圍調研20萬億元信託行業　內媒：非單針對內房融資、而是進行非常全面審查（第二版）

【15：18】ATM跌幅稍為收窄，其中美團 （03690） 最新跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌1%。

【15：06】大市跌勢尾市略為喘定，恒指最新跌450點，報19552點；科指跌3.4%，報4149點。

【15：05】【長和系】長實正式命名和記大廈重建項目為長江集團中心二期　坐擁270度海景

【15：03】中移動 （00941） 、中電信 （00728） 逆市造好，中移動最新升近1%；中電信升近2%。

【14：58】平保 （02318） 跌逾3%，破底低見4325元。報道指平安銀行零售條線啟動降薪。公司內部口徑是零售部門業績未達標，故7至9月遞延獎金按6折（調降40%）發放，未來獎金發放比例將依據業績情況進行調整。

【14：48】龍湖 （00960） 最新挫近2成，破底低見20.1元，為表現最差藍籌。

【14：44】中移動 （00941） 升0.6%，中電信 （00728） 升逾1%；聯通 （00762） 跌幅收窄至0.3%。

【14：41】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾2%；華虹半導體 （01347） 跌近4%；ASM太平洋 （00522） 逾跌2%。

【14：36】【國泰業績】國泰高層輪流要求解除機組人員隔離路線圖　賀以禮：香港航空樞紐地位遠遠落後

【14：34】中移動 （00941） 短綫拉升，最新轉升0.2%，高見51.3元，成交5.2億元。聯通 （00762） 跌0.5%；中電信 （00728） 升0.7%。

【14：23】恒指一度穿19500點，低見19469點，最新報19510點，跌493點；科指跌3.6%，報4140點。

【14：15】【電動車】蔚來據指手機將定位高端、起步價或超5000元人幣　另手機團隊有達300人

【14：13】恒生指數跌幅擴大至500點，低見19500點，美團 （03690） 跌近5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌9%；內房下挫，龍湖 （00960） 跌逾18%。

【14：10】中海外 （00688） 跌4%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌逾9%，破底低見2.28元；雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 挫18%，破底低見20.35元。

【14：01】【香港經濟】惠譽削香港今年經濟預測至收縮0.5%　酒店檢疫減至3天對刺激短期商務客回流作用不大

【13：59】龍湖 （00960） 挫近17%，破底低見20.7元；碧桂園 （02007） 跌近8%，破底低見2.29元。

【13：58】港股一度跌近500點，低見19510點試19500點水平支持，最新報19522點，跌480點。

【13：38】【異動股】名創優品IG帳號誤稱穿旗袍公主為日本藝伎　股價跌逾7%

【13：33】中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾7%破底低見2.31元；雅居樂 （03383） 跌近3%；龍湖 （00960） 挫逾14%，破底低見21.2元。

【內房危機】內房沽壓甚大　龍湖午後挫15%創3年低

【13：22】大市最新跌近450點，報19558點，跌444點；科指跌3.2%，報4157點。

【13：16】MI能源 （01555） 午後升幅擴大至1倍，破頂高見0.153元。

【13：15】美團 （03690） 、京東 （09618） 午後初段續跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：13】國泰 （00293） 升勢回順，最新升1%，報8.61元。

【13：05】內房股午後跌幅擴大，中海外 （00688） 跌近3%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 挫近6%，破底低見2.33元；雅居樂 （03383） 跌近3%；龍湖 （00960） 挫近一成，破底低見22.5元。

【13：04】藥明生物 （02269） 午後初段跌幅略為收窄，最新跌近8%，報68.6元，今早曾低見67.2元。

【13：00】港股午後初段跌約412點，報19591點；科指跌3.1%，報4163點。

【13：00】國泰 （00293） 績後造好升3%，破頂高見8.8元。

【12：43】【聯想992】楊元慶：部分芯片已現供應飽和狀態　低端芯片產能仍短缺

【12：41】【業績】保誠中期新業務利潤倒退半成　惟稅後溢利受累投資表現大減9成

【12：37】恒指黑期跌約411點，報19608點。

【12：15】【業績】九倉中期基礎淨盈利扭虧轉盈賺4.28億元　派息0.20元

【12：08】【港元拆息】1個月HIBOR六連升　報1.56991厘　續創27月新高

【12：06】【國泰業績】國泰航空上半年虧損50億元　燃油對沖盈餘20億、「3＋4」後運力部署成關注

【12：00】恒生指數半日跌414點，報19588點，成交478.6億元。恒生科技指數跌3.1%，報4161點。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 、舜宇 （02382） 跌逾4%；藥明生物 （02268） 挫逾9%。

【11：52】【香港樓市】銀河聯昌：港府有大量空間放寬樓市政策、對港樓前景看法中性　看好3地產股

【11：48】藥明生物 （02269） 愈跌愈深，最新跌近9%，低見67.8元。

【11：41】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見168.3元。

【11：38】中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌0.5%；碧桂園 （02007） 跌近4%，破底低見2.41元；雅居樂 （03383） 跌2%；龍湖 （00960） 跌逾7%，破底低見23.2元。

【11：34】美團 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見168.3元。

【11：33】統一 （00220） 績後跌一成，低見16.64元。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.4%；深證跌0.6%；創業板指跌近1%。

【11：27】【芯片大戰】中芯國際轉跌　拜登簽署《芯片與科學法案》、中國芯片反貪風暴持續

【11：23】港交所 （00388） 跌逾2%，低見342元，成交6億元。

【11：14】港股跌勢略為喘定，最新跌375點，報19628點；科指跌2.8%，報4175點。美團跌逾3%；阿里巴巴跌逾2%；騰訊跌逾1%。

【11：05】國泰 （00293） 績前向好升近0.5%，高見8.58元。

【國泰業績】國泰航空績前靠穩　燃油對沖料錄盈餘、「3＋4」後運力部署成關注

【10：57】舜宇光學 （02382） 7月手機鏡頭出貨量按年跌14.9%，股價最跌逾4%，低見110.1元。

【10：50】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾7%，低見68.8元，暫為表現最差藍籌。

【10：44】恒指跌穿19600點水平，報19584點，跌418點；科指跌3.1%，報4163點。阿里巴巴跌3%，低見86.9元；美團 （03690） 亦跌逾3%，低見169.3元；騰訊 （00700） 跌逾1%，低見293.4元。

【10：44】【中美貿易戰】美國指控中企遠東電纜違反出口管制規定　助中興向伊朗提供美國原產設備

【10：16】MI能源 （01555） 股價逆市飈升9成，破頂高見0.147元，成交2655萬元。

【10：35】大市進一步向下，跌幅擴大至近400點，至19600點關口；科指跌近3%，報4169點。

【10：25】體育用品股下挫，其中李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 跌近5%；特步 （01368） 跌逾2%。

【10：21】港股最新跌約300點，至19700點，科指跌2.4%，報4193點。

【10：20】創科實業 （00669） 將於今日公布業績，股價績前跌4%，低見86.1元。

【10：17】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別跌2%。

【10：16】發盈喜的MI能源 （01555） ，股價升幅擴大至6成，破頂高見0.14元，成交1684萬元。

【10：14】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見170.3元，大市最新跌近300點，報19715點，跌288點，科指跌2.3%，報4195點。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；小米 （10810） 跌0.5%。

【10：09】大市跌幅擴大至200點，跌至19800點水平；科指跌1.8%，報4217點。

【10：04】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%。

【10：03】【阿里巴巴9988】英長倉基金Baillie Gifford大手減持中資股　幾乎沽清阿里巴巴及京東持倉

【10：00】【異動｜汽車零件】嘉瑞國際發盈警、股價曾急跌17%　料上半年溢利減少約55至70%

【09：56】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩，升0.1%，報52.15元。

【09：55】藥明生物 （02269） 最新跌6%，低見69.85元。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%，騰訊 （00700） 轉跌0.2%，大市最新跌約160點，報19841點，科指跌1.6%，報4225點。

【09：53】鴻海旗下鴻騰精密科技 （06088） 中期純利8511.7萬美元（約6.6億港元），按年增8.19倍，惟股價績後挫逾9%，低見1.17元。

【業績︱手機設備股】鴻騰精密科技半年多賺逾8倍、不派中期息　看淡下半年智能手機需求

【09：50】造車新勢力下挫，理想汽車 （02015） 跌半成；蔚來 （09866） 跌逾6%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%。

【09：48】統一 （00220） 績後跌近9%，低見6.72元。統一上半年盈利按年跌27.5%至6.1億元人民幣，不派息。

【業績│內需股】統一企業中國上半年少賺逾27%　成本上升及疫情累毛利率跌4.7個百分點

【09：45】MI能源 （01555） 發盈喜，股價升逾34%，早段高見0.14元破頂。MI能源預期上半年扭虧錄得淨利潤，根據現時可得資料，報告期預計盈利淨額介乎約23億元至26億元人民幣。

【09：44】【手機設備股】舜宇跌3%　7月手機鏡頭出貨量按年跌15%　丘鈦科技手機攝像頭模組銷量跌4%

【09：43】藥明生物 （02269） 跌逾5%，早段低見70.15元。

【09：42】中國高速傳動 （00658） 跌幅擴大至逾16%，低開4.3元。

【09：40】【新股IPO】檸萌影視正式首掛上市　股價一度破發

【09：39】快狗打車 （02246） 股價逆市再反彈逾7%，高見7.47元，成交2036萬元。

【09：37】大市早段跌約100點，報19899點，跌104點；科指跌1.2%，報4242點。

【09：37】中國7月CPI按年升2.7%，低於預期的2.9%，前值為2.5%。7月PPI按年升4.2%，亦低於預期的4.8%及前值的6.1%。

【09：33】中國高速傳動 （00658） 挫逾12%，低見4.48元。中國高速傳動發盈警，預期中期公司擁有人應佔虧損不超過8000萬元人民幣，相對去年同期公司擁有人應佔溢利約7.2億元人民幣。

【09：31】國泰 （00293） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩升0.1%。

【國泰航空】國泰航空將延付優先股息　付清前將不回購及派普通股息

【09：26】越秀交通基建 （01052） 上半年股東應佔溢利2.95億元人民幣，按年減少36.9%，股價績後低開逾3%。

【業績｜公路股】越秀交通基建低開3%　上半年少賺37%、中期息減半至10港仙　路費收入及車流量6月已回穩

【09：25】白雲山 （00874） 股價低開逾4%，國家醫保局發布關於白雲山旗下天心製藥等3家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通報。

【09：24】中國有贊 （08083） 績後高開逾5%。SaaS股中國有贊半年虧損增3成至2.6億元人民幣，不派中期息。

【SaaS股】有贊半年虧損2.6億人幣　收入跌9%

【09：23】新股檸萌影視 （09857） 首掛開報27.75元，與招股價持平。

【09：21】恒生指數開報19956點，跌46點。恒生科技指數跌0.3%，報4281點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 跌0.7%。

【09：13】期指開報19900點，跌100點或0.5%。

【09：03】竣球控股 （01481） 開市前公布短暫停牌。

【08：54】檸萌影視 （09857） 將於今日首日掛牌，昨日暗盤下跌，在耀才暗盤交易場跌幅最少，收報27.7元，較招股價27.75元低0.2%，一手帳面蝕5元。在輝立收報27.05元，較招股價低2.5%，富途收報26.85元，較招股價低3.2%，一手帳面分別蝕70及90元。

【新股IPO】檸萌影視9857暗盤收跌　一手帳面最多蝕90元（附分配結果連結）

【08：38】金朝陽集團 （00878） 開市前公布短暫停牌。

【08：31】恒指黑期跌66點，報19954點；道指期貨跌15點，報32722點。

【08：22】【業績｜生科股】再鼎醫藥上季虧損減少至約1.4億美元　公司：爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄

【08：14】【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元　經營收益跌74%

【08：06】【業績】聯想上季溢利升11%創新高　收入按年持平為170億美元

【07：45】白雲山旗下3藥企被國家醫保局查處　指虛高定價、套取資金

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19944點，跌58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.52元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報296.33元，較港收市價低1.67元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.48元，較港收市價低0.12元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者觀望周三公布7月CPI數據，科技股領跌。道指跌58點，報32774點；標指跌17點，報4122點；納指跌150點或1.19%，報12493點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩

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