▲ 【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元 經營收益跌74%

永利澳門 （01128） 公布，第二季公司擁有人應佔虧損淨額2.71億美元，相對去年同期虧損1.16億美元，擴大1.32倍。期內經營收益總額1.17億美元，按年減少74.2%，其中娛樂場收益6715.3萬美元，按年跌近81.1%。

期內，永利皇宮經營收益為5870萬美元，較去年同期的2.7億美元減少2.12億美元或78.3%。經調整後物業EBITDA為5000萬美元虧損，上年同期則盈利5360萬美元。永利澳門經營收益為5860萬美元，較去年同期的1.84億美元減少1.25億美元或68.2%，經調整後物業EBITDA為4040萬美元虧損，上年同期盈利為1410萬美元。

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責任編輯︰梁浩碩