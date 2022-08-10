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【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元　經營收益跌74%

股市 08:14 2022/08/10

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【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損擴大1.3倍至2.7億美元　經營收益跌74%

永利澳門 （01128） 公布，第二季公司擁有人應佔虧損淨額2.71億美元，相對去年同期虧損1.16億美元，擴大1.32倍。期內經營收益總額1.17億美元，按年減少74.2%，其中娛樂場收益6715.3萬美元，按年跌近81.1%。

期內，永利皇宮經營收益為5870萬美元，較去年同期的2.7億美元減少2.12億美元或78.3%。經調整後物業EBITDA為5000萬美元虧損，上年同期則盈利5360萬美元。永利澳門經營收益為5860萬美元，較去年同期的1.84億美元減少1.25億美元或68.2%，經調整後物業EBITDA為4040萬美元虧損，上年同期盈利為1410萬美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

【業績｜濠賭股】美高梅次季經調整物業EBITDAR轉虧5200萬美元　收入削逾半

【業績｜濠賭股】澳博跌逾3%　上半年EBITDA虧損擴大1.3倍至11.8億元　半年現金減少三成

【業績｜濠賭股】金沙中國轉跌逾3%　第二季淨虧損擴大至4.22億美元　經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

責任編輯︰梁浩碩

港股 永利澳門（01128）

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【業績｜生科股】再鼎醫藥上季虧損減少至約1.4億美元　公司：爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄

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