▲ 【業績｜生科股】再鼎醫藥上季虧損減少至約1.4億美元 公司：爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄

再鼎醫藥 （09688） 公布第二季度總收入為4,820萬美元，按年升30.6%，虧損淨額減少由1.63億美元降至1.379億美元，虧損淨額的減少主要由於沒有新的授權引進預付款，部分被4,220萬美元的外匯損失增加所抵銷。

產品銷售收入方面，則樂產品銷售收入按年升45.7%至3,410萬美元、愛普盾產品銷售收入按年升22.1%至1,160萬美元、擎樂產品銷售收入大跌85%至60萬美元、紐再樂產品銷售收入130萬美元（2021年同期無收入）。

集團指，期內管線產品達成重要里程碑，包括efgartigimod的新藥上市申請被國家藥品監督管理局 （NMPA）受理和KarXT 3期臨床研究EMERGENT-2取得陽性初步研究結果。則樂引領銷售收入持續增長。

爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄

集團計劃就擎樂和紐再樂參與國家醫療保障局國家醫保藥品目錄准入談判並且公司於6月降低了這兩款產品對經銷商的售價。因此，在截至今年6月30日止的三個月內，集團計提銷售返利290萬美元，作為就此前以降價前價格出售的產品向經銷商作出的補償。

再鼎醫藥創始人、董事長兼首席執行官杜瑩博士表示，面對中國部分地區的新冠疫情， 集團的商業化運營仍然保持了充分的韌性，並將在今年接下來的時間裏繼續穩步推進其他的重點工作，包括向NMPA提交舒巴坦-Durlobactam的新藥上市申請，推進 ZL-1102（抗IL-17A Humabody）進入全面全球開發，爭取將擎樂和紐再樂納入國家醫保藥品目錄。

截至2022年6月30日，再鼎醫藥共有2,063名全職員工，其中從事研發和商業化崗位的員工數量分別為861人和968人。此外，集團現金儲備達到12.6億美元，保持穩健的資產負債狀況 。而自5月31日起，集團聘請位於美國境內的畢馬威會計師事務所（KPMG LLP）作為公司的審計機構。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：

【新股IPO】內地首間新冠口服藥生產商真實生物遞表上市 公司：已做好充分準備銷售「阿茲夫定」

【生科股】信達生物彈高8% 次季收入超10億元人民幣 另與賽諾菲達成戰略合作、兼溢價29%配股籌24億元

【業績｜生科股】再鼎醫藥大彈18% 首季收入增1.3倍、虧損淨額大減至8,240萬美元

編輯：姚卓然