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【ET開市直擊】地產股急升炒幾耐？銀債4厘息值唔值抽（附Time code）

股市 11:00 2022/08/10

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行會召集人葉劉淑儀接受彭博訪問時指，政府可考慮豁免內地人在香港置業繳付雙重印花稅，刺激本地地產股新世界 （00017） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 等急升，收市維持升幅，惟葉劉其後澄清言論，地產股炒幾耐？政府發行350億元銀債，保證息率上調至4厘，是否值抽？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：11 - 亞太股市早段市況速報
03：11 - 美股反彈無力「開始識跌」
05：07 - 造淡美股要眼明手快     揀納指開put更好
06：03 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：33 - 港股靜到沒波幅     短炒無水位
08：23 - 港股20000點是心理關口     爭持炒上落
08：42 - 港股成交小是死穴     「冇水」炒不起
10：40 - 地產股已落後    只宜買入當收息
11：47 - 地產股難有增長     樓價升跌影響不大
12：06 - 地產股無憧憬愈來愈靜     只可憧憬等私有化
12：47 - 考慮豁免內地人雙重印花稅是否放風
15：23 - 銀債4厘息值抽？抽多少？
18：05- 騰訊 （00700） 繼續睇淡？對監管新聞麻木
20：40 - Naspers減持令騰訊 （00700） 壞消息消化     短炒操作睇咩位？
20：56 - 騰訊 （00700） 反彈至呢個位才造淡
21：35 - Naspers不會沽散騰訊 （00700） 股價     短期不跌穿前底或反映見底
22：29 - 港股開市前市況速報
22：50 - ET個股推介：置富產業 （00778）
27：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 績前怎部署？
29：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49元買入點睇？
31：00 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） VS 騰訊 （00700） VS 比亞迪 （01211） 點揀？
31：08 - 觀眾問股：中聯通 （00762） VS 中移動 （00941） VS 中電信 （00728） 點揀？
32：28 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347）
34：19 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868）
36：24 - 內地CPI速報：略升遜預期、A股早段跌幅收窄
37：30 - 4大原因睇好滙豐 （00005）    想買入怎操作？
40：20- 滙豐 （00005） 不分拆亞洲業務更好？
41：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元、友邦 （01299） 85元中長缐持有應該點做？有冇機會返家鄕？
43：50 - 觀眾問股：國泰 （00293） 點睇？
45：31 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 現價買收息得唔得？
46：21 - 觀眾問股：康希諾 （06185） 77元有貨點睇？
47：45 - 觀眾問股：康龍化成 （03759） 61元有貨點睇？反彈阻力位？
48：24- 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 仲有冇得去？
51：03 - 觀眾問股：置富產業 （00778） 、中移動 （00941） 兩隻點揀好？
52：58 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 破位可跟進？
53：52 - 港股低成交何時見曙光？等內房問題解決、加息未必可紓緩
54：48 - 港股可投資公司不多    投資者寧可炒美股
55：05 - 港股暫未見出路    宜炒波幅心底、勿望賺快錢
55：29 - 港股開市初段市況速報
56：07 - 消息股：統一企業 （00220） 、FIT HON TENG （06088） 、富智康 （02038） 、永利澳門 （01128）
57：44 - 內地CPI解讀：有放水空間    內地經濟要靠放水「谷一谷」
58：38 - 財經日誌提提你

*美國CPI周三出爐大市點走？重溫《開市追揸沽》*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄、葉淼

 

欄名 : ET開市直擊

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