【ET開市直擊】地產股急升炒幾耐？銀債4厘息值唔值抽（附Time code）

行會召集人葉劉淑儀接受彭博訪問時指,政府可考慮豁免內地人在香港置業繳付雙重印花稅,刺激本地地產股新世界 (00017) 、新地 (00016) 、長實 (01113) 等急升,收市維持升幅,惟葉劉其後澄清言論,地產股炒幾耐?政府發行350億元銀債,保證息率上調至4厘,是否值抽?獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

00:00 - 港股今日焦點速覽

00:55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:11 - 亞太股市早段市況速報

03:11 - 美股反彈無力「開始識跌」

05:07 - 造淡美股要眼明手快 揀納指開put更好

06:03 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07:33 - 港股靜到沒波幅 短炒無水位

08:23 - 港股20000點是心理關口 爭持炒上落

08:42 - 港股成交小是死穴 「冇水」炒不起

10:40 - 地產股已落後 只宜買入當收息

11:47 - 地產股難有增長 樓價升跌影響不大

12:06 - 地產股無憧憬愈來愈靜 只可憧憬等私有化

12:47 - 考慮豁免內地人雙重印花稅是否放風

15:23 - 銀債4厘息值抽?抽多少?

18:05- 騰訊 (00700) 繼續睇淡?對監管新聞麻木

20:40 - Naspers減持令騰訊 (00700) 壞消息消化 短炒操作睇咩位?

20:56 - 騰訊 (00700) 反彈至呢個位才造淡

21:35 - Naspers不會沽散騰訊 (00700) 股價 短期不跌穿前底或反映見底

22:29 - 港股開市前市況速報

22:50 - ET個股推介:置富產業 (00778)

27:20 - 觀眾問股:中移動 (00941) 績前怎部署?

29:01 - 觀眾問股:中移動 (00941) 49元買入點睇?

31:00 - 觀眾問股:比亞迪電子 (00285) VS 騰訊 (00700) VS 比亞迪 (01211) 點揀?

31:08 - 觀眾問股:中聯通 (00762) VS 中移動 (00941) VS 中電信 (00728) 點揀?

32:28 - 觀眾問股:華虹半導體 (01347)

34:19 - 觀眾問股:小鵬汽車 (09868)

36:24 - 內地CPI速報:略升遜預期、A股早段跌幅收窄

37:30 - 4大原因睇好滙豐 (00005) 想買入怎操作?

40:20- 滙豐 (00005) 不分拆亞洲業務更好?

41:49 - 觀眾問股:騰訊 (00700) 500元、友邦 (01299) 85元中長缐持有應該點做?有冇機會返家鄕?

43:50 - 觀眾問股:國泰 (00293) 點睇?

45:31 - 觀眾問股:香港電訊 (06823) 現價買收息得唔得?

46:21 - 觀眾問股:康希諾 (06185) 77元有貨點睇?

47:45 - 觀眾問股:康龍化成 (03759) 61元有貨點睇?反彈阻力位?

48:24- 觀眾問股:吉利汽車 (00175) 仲有冇得去?

51:03 - 觀眾問股:置富產業 (00778) 、中移動 (00941) 兩隻點揀好?

52:58 - 觀眾問股:歐舒丹 (00973) 破位可跟進?

53:52 - 港股低成交何時見曙光?等內房問題解決、加息未必可紓緩

54:48 - 港股可投資公司不多 投資者寧可炒美股

55:05 - 港股暫未見出路 宜炒波幅心底、勿望賺快錢

55:29 - 港股開市初段市況速報

56:07 - 消息股:統一企業 (00220) 、FIT HON TENG (06088) 、富智康 (02038) 、永利澳門 (01128)

57:44 - 內地CPI解讀:有放水空間 內地經濟要靠放水「谷一谷」

58:38 - 財經日誌提提你

