【ET開市直擊】地產股急升炒幾耐？銀債4厘息值唔值抽（附Time code）

行會召集人葉劉淑儀接受彭博訪問時指，政府可考慮豁免內地人在香港置業繳付雙重印花稅，刺激本地地產股新世界 （00017） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 等急升，收市維持升幅，惟葉劉其後澄清言論，地產股炒幾耐？政府發行350億元銀債，保證息率上調至4厘，是否值抽？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：11 - 亞太股市早段市況速報

03：11 - 美股反彈無力「開始識跌」

05：07 - 造淡美股要眼明手快 揀納指開put更好

06：03 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：33 - 港股靜到沒波幅 短炒無水位

08：23 - 港股20000點是心理關口 爭持炒上落

08：42 - 港股成交小是死穴 「冇水」炒不起

10：40 - 地產股已落後 只宜買入當收息

11：47 - 地產股難有增長 樓價升跌影響不大

12：06 - 地產股無憧憬愈來愈靜 只可憧憬等私有化

12：47 - 考慮豁免內地人雙重印花稅是否放風

15：23 - 銀債4厘息值抽？抽多少？

18：05- 騰訊 （00700） 繼續睇淡？對監管新聞麻木

20：40 - Naspers減持令騰訊 （00700） 壞消息消化 短炒操作睇咩位？

20：56 - 騰訊 （00700） 反彈至呢個位才造淡

21：35 - Naspers不會沽散騰訊 （00700） 股價 短期不跌穿前底或反映見底

22：29 - 港股開市前市況速報

22：50 - ET個股推介：置富產業 （00778）

27：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 績前怎部署？

29：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49元買入點睇？

31：00 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） VS 騰訊 （00700） VS 比亞迪 （01211） 點揀？

31：08 - 觀眾問股：中聯通 （00762） VS 中移動 （00941） VS 中電信 （00728） 點揀？

32：28 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347）

34：19 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868）

36：24 - 內地CPI速報：略升遜預期、A股早段跌幅收窄

37：30 - 4大原因睇好滙豐 （00005） 想買入怎操作？

40：20- 滙豐 （00005） 不分拆亞洲業務更好？

41：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元、友邦 （01299） 85元中長缐持有應該點做？有冇機會返家鄕？

43：50 - 觀眾問股：國泰 （00293） 點睇？

45：31 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 現價買收息得唔得？

46：21 - 觀眾問股：康希諾 （06185） 77元有貨點睇？

47：45 - 觀眾問股：康龍化成 （03759） 61元有貨點睇？反彈阻力位？

48：24- 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 仲有冇得去？

51：03 - 觀眾問股：置富產業 （00778） 、中移動 （00941） 兩隻點揀好？

52：58 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 破位可跟進？

53：52 - 港股低成交何時見曙光？等內房問題解決、加息未必可紓緩

54：48 - 港股可投資公司不多 投資者寧可炒美股

55：05 - 港股暫未見出路 宜炒波幅心底、勿望賺快錢

55：29 - 港股開市初段市況速報

56：07 - 消息股：統一企業 （00220） 、FIT HON TENG （06088） 、富智康 （02038） 、永利澳門 （01128）

57：44 - 內地CPI解讀：有放水空間 內地經濟要靠放水「谷一谷」

58：38 - 財經日誌提提你

*美國CPI周三出爐大市點走？重溫《開市追揸沽》*

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責任編輯：何美澄、葉淼