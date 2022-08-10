【美股業績】Coinbase上季轉虧、收入按年跌64%遜預期　惟股價早段升7%

▲ 【美股業績】Coinbase季度轉虧、收入按年跌64%遜預期

Coinbase（美︰COIN）公布季度業績。加密貨幣交易平台Coinbase季度轉虧，淨虧損11億美元，相對去年同期賺15.9億美元。受累加密貨幣價格下跌，收入按年跌近64%至8.08億美元，低於市場預期的8.32億美元，每股虧損4.98美元，遠高於市場預期的2.65美元。

Coinbase周二跌一成，周三盤前曾再跌6%，但早段卻急升。截至周三晚上10時左右，升7%報93.75美元。

期內，零售交易入按年跌66%至6.16億美元，低於分析普遍預期的6.67億美元。平台資產按季由2560億美元跌至960億美元。

Coinbase表示，將在可預見將來延長招聘凍結期，並裁員18%。

Coinbase更新全年展望，預計每月有700萬至900萬交易用戶，低於此前的500萬至1500萬。

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責任編輯︰梁浩碩