▲ 【業績】聯想上季溢利升11%創新高 收入按年持平為170億美元

聯想 （00992） 公布2022/23財年第一季業績，收入按年持平為169.56億美元，權益持有人應佔溢利按年增長11%至5.16億美元，創歷史新高；非香港財務報告準則下，權益持有人應佔溢利按年增長35%至5.56億美元。

期內，毛利率升0.2個百分點至16.9%。集團指，憑藉獨特的ODM+業務模式、產品組合和基礎設施升級週期，在全行業供應挑戰持續 的情況下，基礎設施方案業務集團的收入仍按年增長14%，首次超過20億美元。方案服務業務集團抓住數字化辦公場所、混合雲和環境、社會和管治的增長機會，溢利增長25%， 市場滲透率上升。

智能設備業務集團的收入下降 3%，集團指，儘管消費疲軟和新冠肺炎疫情導致供應受限，但由於對商業和高端產品市場的需求強勁，故表現仍優於全球個人電腦市場。個人電腦以外業務開局強勁， 智能手機收入按年實現雙位數增長。至於淨現金達3.94億美元，淨債務較去年減少11億美元。

年底前夥PCCW建技術解決方案業務

展望未來，集團與亞太區領先服務供應商PCCW Solutions 結成新的戰略合作夥伴關係，將在今年底前建立技術解決方案業務。

集團將加強其端到端服務解決方案，特別是其 TruScale即服務組合，以解決客戶在混合辦公、多雲管理及網絡安全方面的痛點。與領先的業務和管道 合作夥伴合作亦將產生協同效應。

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編輯：姚卓然