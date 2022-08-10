白雲山旗下3藥企被國家醫保局查處　指虛高定價、套取資金

▲ 白雲山旗下3藥企被國家醫保局點名通報 指虛高定價、套取資金

白雲山 （00874） 公布，得悉8月9日國家醫療保障局網站發布了《關於天心製藥等3家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通報》。白雲山認為，《通報》對公司未來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。

白雲山表示，《通報》所涉的3家企業為公司分公司白雲山製藥總廠、子公司天心製藥及敬修堂藥業。《通報》指近期相關政府部門對上述3家企業開展了藥品虛高定價、套取資金的專項調查，指其為規避「兩票制」政策和監管，與下游50多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等87種藥品採取虛高價格採購原料藥的方式套現。

目前，天心製藥等3家企業已按要求在全國範圍內對所涉藥品進行價格整改（降價），部分品規被停止採購。廣東省責令天心製藥等3家企業以及關聯的其他企業全面整改營銷模式，停止相關違規操作。此外，對涉嫌違紀、違法、犯罪的人員，有關部門正在依紀依法查處。

白雲山指，高度重視本次《通報》事項，並已採取了一系列的整改措施。公司已經責成白雲山製藥總廠、天心製藥和敬修堂藥業停止與相關代理商、經銷商的合作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，對違規操作的行為絕不袒護，堅決處理，並已經對3家企業相關負責人予以免職或停職處理。

白雲山製藥總廠、天心製藥和敬修堂藥業涉及撤銷掛網（與《通報》有關而主動或被動停止向公立醫院銷售產品）的毛利合計約為0.15億元人民幣、與《通報》有關而降價銷售之產品的毛利合計約為3.2億元人民幣，佔公司2021年度經審計的毛利額比例分別約為0.12%及2.45%。

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責任編輯︰梁浩碩