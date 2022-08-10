  • 28°C
香港時間 : 2022810日 (三) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫藥股】白雲山低開4%　旗下3藥企被國家醫保局查處　指虛高定價、套取資金

股市 09:29 2022/08/10

分享：

分享：

白雲山旗下3藥企被國家醫保局點名通報　指虛高定價、套取資金

白雲山 （00874） 公布，得悉8月9日國家醫療保障局網站發布了《關於天心製藥等3家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通報》。白雲山認為，《通報》對公司未來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。

白雲山低開4.3%，報19.52元，其A股（滬：600332）跌3.7%，報27.4元人民幣。

白雲山表示，《通報》所涉的3家企業為公司分公司白雲山製藥總廠、子公司天心製藥及敬修堂藥業。《通報》指近期相關政府部門對上述3家企業開展了藥品虛高定價、套取資金的專項調查，指其為規避「兩票制」政策和監管，與下游50多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等87種藥品採取虛高價格採購原料藥的方式套現。

目前，天心製藥等3家企業已按要求在全國範圍內對所涉藥品進行價格整改（降價），部分品規被停止採購。廣東省責令天心製藥等3家企業以及關聯的其他企業全面整改營銷模式，停止相關違規操作。此外，對涉嫌違紀、違法、犯罪的人員，有關部門正在依紀依法查處。

白雲山指，高度重視本次《通報》事項，並已採取了一系列的整改措施。公司已經責成白雲山製藥總廠、天心製藥和敬修堂藥業停止與相關代理商、經銷商的合作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，對違規操作的行為絕不袒護，堅決處理，並已經對3家企業相關負責人予以免職或停職處理。

白雲山製藥總廠、天心製藥和敬修堂藥業涉及撤銷掛網（與《通報》有關而主動或被動停止向公立醫院銷售產品）的毛利合計約為0.15億元人民幣、與《通報》有關而降價銷售之產品的毛利合計約為3.2億元人民幣，佔公司2021年度經審計的毛利額比例分別約為0.12%及2.45%。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 白雲山（00874）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【颱風消息】天文台：木蘭現時最接近香港　3號強風信號會至少維持至下午3時
【颱風消息】天文台：木蘭現時最接近香港　3號強風信號會至少維持至下午3時
【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」　財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場（第三版）
【香港樓市】葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」　財政司司長辦公室：無相關討論、地產股空歡喜一場（第三版）
【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款