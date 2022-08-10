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【鐵塔788】運營商業務延續穩定增長趨勢 鐵塔股息率漸吸引

股樓投資 11:00 2022/08/10

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引述光大證券報告，中國鐵塔（00788）第二季收入228.5億元（人民幣，下同），按年增長6.2%，按季增長0.9%。其中核心塔類業務實現收入192億元，按年增長1.5%；室分業務實現收入14億元，按年增長29%。EBITDA利潤率為71.2%，下滑1.4個百分點，主要由於公司為強化資產運營能力加大了維護費用投入、以及增加了兩翼業務相關的研發開支和銷售費用，對應EBITDA利潤增長4.1%。公司實現淨利潤20.4億元，按年增長16%。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

受益於數字經濟和「雙碳」戰略目標，公司兩翼快速增長趨勢良好。上半年兩翼業務，包括智聯業務和能源業務合計收入按年增長47%，收入佔比擴大至8.8%。其中受益於數字經濟發展，智聯業務按年增39%，公司聚焦環保、林草、農業、國土等多個重點行業，差異化滿足客戶需求。另一方面，能源業務提供備電、發電、監控、維護四位一體的綜合服務，上半年收入增長61%，鐵塔換電用戶數、鐵塔備電點位拓展順利。公司持續加大兩翼業務投入，兩翼業務有望維持快速增長，該行預計2022年全年收入增速約40%。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍，請按【見下頁

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基於公司維護費用提升，光大下調2022至2023年EBITDA利潤預測3%、4%，至662億元及700億元，新增2024年EBITDA利潤預測741億元，對應同比增速分別為5%、5.8%及5.8%，維持目標價1.25港元，予「增持」評級，未來估值抬升機會將主要來自兩方面。第一，當前股價對應2022至2024年股息率為3.6%、4.3%和4.8%，公司淨利潤有望維持快速增長，從而驅動股息率吸引力加大；第二，2022年公司將和運營商進入商務定價合同重新協商階段，倘若宏站業務議價能力超預期帶來中長期基本面更加明朗，有助於其估值提升。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文：林衛

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港股 目標價 增持 中國鐵塔（00788） 中國

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