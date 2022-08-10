  • 28°C
香港時間 : 2022810日 (三) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】重視轉型新能源材料平台 洛玻涉足薄膜電池

股樓投資 10:00 2022/08/10

分享：

分享：

根據天風證券的研究報告，洛陽玻璃（01108）近年一系列資產重組整合亦圍繞戰略升級的框架展開，包括剝離信息顯示玻璃業務、整合北方玻璃、自貢新能源等光伏玻璃資產，同時光伏玻璃擴產節奏正在加快，托管並擬適時收購集團薄膜電池資產，公司轉型控股股東旗下新能源材料平台的前景可期。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

截至7月底，公司光伏玻璃在產產能為每日3,350噸，主要經營主體包括合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源、自貢新能源。結合各省工信廳披露的光伏玻璃聽證會數據滙總，該行測算公司現有併表主體未來擬逐步投產每日20,100噸的光伏玻璃產能，同時公司關聯主體未來或可為公司貢獻增量產能每日24,420噸的光伏玻璃產能。隨着新產能逐步貢獻，公司產能規模、單窯平均規模、平均窯齡等影響光伏玻璃生產成本的關鍵變量持續優化。

【延伸閱讀】下半年部署：晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

上半年洛陽玻璃與控股股東凱盛集團簽署股權托管協議，托管其持有的成都中建材55%股權、瑞昌中建材45%股權、凱盛光伏60%股權，並均明確後續擬根據公司新能源材料戰略布局需要，適時收購標的公司的股權。凱盛集團早在2009年即開始嘗試薄膜產業鏈布局，或持續引領中國薄膜電池產業發展，發展前景值得期待。按照凱盛集團部署，薄膜電池產業為其新能源材料板塊重要組成部分，結合前期薄膜電池資產托管事項，薄膜電池未來或為公司成長的新引擎。

綜合考慮光伏玻璃供需較該行前期預期更優、公司更快的光伏玻璃新增產能投放節奏，以及非經常性收益貢獻，故上調公司2022至2024年收入預測至46億元（人民幣，下同）、100億元及134億元，上調歸母淨利預測至3.8億元、6.2億元及9.2億元，目標價22.43港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
玻璃股 港股 買入 目標價 板塊 洛陽玻璃（01108） 中國

上一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】投資者識別碼制度的實施

下一篇文章

【行業點睇】乘聯會上調新能源乘用車目標 全年預測銷量600萬輛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款