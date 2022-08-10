【券商點睇】重視轉型新能源材料平台 洛玻涉足薄膜電池

根據天風證券的研究報告，洛陽玻璃（01108）近年一系列資產重組整合亦圍繞戰略升級的框架展開，包括剝離信息顯示玻璃業務、整合北方玻璃、自貢新能源等光伏玻璃資產，同時光伏玻璃擴產節奏正在加快，托管並擬適時收購集團薄膜電池資產，公司轉型控股股東旗下新能源材料平台的前景可期。

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截至7月底，公司光伏玻璃在產產能為每日3,350噸，主要經營主體包括合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源、自貢新能源。結合各省工信廳披露的光伏玻璃聽證會數據滙總，該行測算公司現有併表主體未來擬逐步投產每日20,100噸的光伏玻璃產能，同時公司關聯主體未來或可為公司貢獻增量產能每日24,420噸的光伏玻璃產能。隨着新產能逐步貢獻，公司產能規模、單窯平均規模、平均窯齡等影響光伏玻璃生產成本的關鍵變量持續優化。

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上半年洛陽玻璃與控股股東凱盛集團簽署股權托管協議，托管其持有的成都中建材55%股權、瑞昌中建材45%股權、凱盛光伏60%股權，並均明確後續擬根據公司新能源材料戰略布局需要，適時收購標的公司的股權。凱盛集團早在2009年即開始嘗試薄膜產業鏈布局，或持續引領中國薄膜電池產業發展，發展前景值得期待。按照凱盛集團部署，薄膜電池產業為其新能源材料板塊重要組成部分，結合前期薄膜電池資產托管事項，薄膜電池未來或為公司成長的新引擎。

綜合考慮光伏玻璃供需較該行前期預期更優、公司更快的光伏玻璃新增產能投放節奏，以及非經常性收益貢獻，故上調公司2022至2024年收入預測至46億元（人民幣，下同）、100億元及134億元，上調歸母淨利預測至3.8億元、6.2億元及9.2億元，目標價22.43港元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛