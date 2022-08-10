【行業點睇】乘聯會上調新能源乘用車目標 全年預測銷量600萬輛

乘聯會數據顯示，7月國內乘用車市場零售量為181.8萬輛，按年增長20.4%，增速是過往10年來的第二高。其中，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，按年增長117.3%。全年來看，首7個月新能源乘用車國內零售銷量273.3萬輛，增幅為121.5%。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，車企供給能力的提升和新能源車持續推出新產品，將推動中國新能源乘用車銷量保持快速增長態勢，預計未來5個月月均銷量均會在60萬輛以上。基於此，乘聯會將全年銷量預測由550萬輛上調至600萬輛。

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此外，7月自主品牌乘用車市場表現繼續領先於豪華品牌和主流合資品牌。期內，自主品牌零售85萬輛，按年增長34%，按月增長4%；豪華車零售22萬輛，按年增長14%，按月下降28%；主流合資品牌零售74萬輛，按年增長10%，按月下降9%。其中，自主品牌國內零售份額為47.4%，按年增長了4.8個百分點。

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首7個月，自主品牌累計份額為48%，較去年同期增加了5.9個百分點。對於自主品牌的優異表現，崔東樹解釋稱，這主要得益於自主品牌在新能源車市獲得了明顯增長，其中比亞迪（01211）、吉利汽車（00175）、長安汽車和奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。另一方面，7月廠商新能源乘用車批發銷量突破萬輛的企業有16家，較去年同期增加了11家。其中，排名前五的廠商分別為比亞迪、上汽通用五菱、吉利汽車、特斯拉中國和廣汽埃安，銷量分別約為16.22萬輛、5.93萬輛、3.2萬輛、2.82萬輛及2.5萬輛。

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撰文：林衛