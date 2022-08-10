【理財智慧】有公司勞保就夠？點解仲要買意外保險？ 到期仲可以拎番個本

不少讀者都認為購買保險產品而在受保期間未曾索賠，覺得有「蝕本」的感覺，甚至認為「到時再買」。但可能到一定年紀時，身體少不免都出現小毛病，可能想買都買不到。現時市面大部分的醫療保障類別保險大多都不含現金價值，但原來市面上少有地有一份意外保險，除了提供意外保障外，到期時也可以連本帶利取回。

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意外保險

現時不少保險公司都提供不同類別的意外保障，但主要分為兩種，包括發生意外後實報實銷的醫療費用和不幸死亡及斷肢賠償。其實前者索賠和可用到的機會較高，即使在街「拗柴」也可以當作一次意外去申請索賠。現時市面上意外保險產品眾多，除了保障範圍不同外，甚至有部分保險公司提供指定運動的意外保險，因此在投保前可以按個人需要去選擇合適自己的保單，

勞保就夠？

與公司醫保的情況類似，有人認為公司已有醫保，無需再花錢買一份醫療保險。其實勞工保險只是法例要求僱主為員工提供最基本的保障，但大部分僱主為了節省開支，所購買勞保大多只提供最基本的保障，而公司的勞保保障範圍則只限於受僱期間發生意外，因此在非工作時發生的意外則需要一份意外保險，例如在前往上班工作期間發生意外，由於為非上班期間，因此都不受保。

105意外保險

現時市面上大多意外保險都是無現金價值，情況與醫保類似，都是每年支付保費便可以。但與醫保不同，意外保險的保費不會隨年紀增加而改變，但大多對於受保年齡有限制 （大多為70歲）。現時友邦保險有一款提供保費回贈的意外保險，為期十二年的計劃內，提供保費退還意外保障，每次意外醫療賠償為2,500美元〈在保單期滿後退還105%保費。）這份保險只限5-53歲投保，投保年期為12年，到期時可取回總繳保費的105%，而保費不會隨年齡增長而增加，年繳保費為530美元，有意的讀者可以向有關公司的經紀查詢。

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記者：陳佳恩