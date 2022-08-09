▲ 【美股焦點】遊戲引擎公司Unity成立合資公司分拆中國業務 引入阿里、中移動及抖音等投資者 新公司估值10億美元

遊戲引擎公司Unity（美：U）宣布，成立全新合資企業Unity 中國（Unity China），並引入阿里巴巴 （09988） 、中國移動 （00941） 、吉比特（滬：603444）、《原神》開發商米哈遊、OPPO、AI股佳都科技（滬：600728）以及抖音集團等參與投資，Unity中國的投後估值為10億美元。

Unity稱，中國合資企業將增進與本土企業合作以尋求新發展機會，並增加研發投入以更好地滿足中國創作者社區的需求。

創建解決方案及遊戲服務業務注入Unity中國 保留多數股權

Unity稱，將把在中國的創建解決方案業務以及遊戲服務業務注入新合資公司Unity中國，參與投資的合作夥伴們也將為Unity提供各類跨領域的幫助，包括協助Unity進入新行業、在遊戲產業深化Unity的應用、以及為Unity的產品及服務提供營銷支持。

新合資公司業務將不會涉及到Unity Ads，該業務將繼續由Unity的全球團隊管理，Unity稱，會保留Unity中國的多數股權和控制權，Unity中國將負責整個大中華地區的運營，同時Unity高管及主要投資方代表也將組成董事會對其進行監管，Unity將繼續鞏固Unity中國的財務業績。

Unity現任大中華區總經理張俊波將擔任Unity中國總裁兼首席執行官一職，繼續領導公司發展；Unity中國將於本月晚些時候開始正式為本地客戶和創作者提供服務。

Unity中國開始本地訂制版本

短期內，Unity中國將開始為遊戲開發者構建其核心產品的本地訂制版本，包括旗艦產品Unity編輯器的中國版。

Unity中國還將成為 Unity 全球產品和服務在中國地區的獨家經銷商，確保中國的客戶和創作者社區能夠繼續訪問並使用所有他們目前已經熟悉的Unity 工具。

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記者：李哲毅