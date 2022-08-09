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【美股業績】美光MU下調第四季收入指引　料明年首季自由現金流錄負數　股價最新跌4%

股市 22:40 2022/08/09

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芯片製造商美光科技（Micron，美：MU）在美股開市前調低業績指引，表明由於宏觀經濟因素和供應鏈限制，遇到客戶出現庫存調整，今年第四季度收入將低於6月發布的指引，明年首季自由現金流更會錄得負數。股價低開後，現跌超過4%。

公司指客戶庫存調整範圍擴大，在6月底以來發現行業對記憶體需求的增長預期有所下降，故預期第四季收入或低於6月中提出的範圍，明年首季的出貨量將錄得按季下跌，收入和利潤率將顯著按年下滑，更預計明年首財季自由現金流為負數。

美光提到，為應對市場情況，在5月公布資本支出削減的基礎上，2023年晶圓廠設備的資本開支亦會削減，預期明年總資本開支也會較今年顯著下降。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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編輯：葉志偉

美股 經濟 美光科技（Micron Technology，美：MU） 晶片
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