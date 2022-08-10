【盈喜盈警】濱江服務料上半年純利按年升超35%　一文看清企業數據（不斷更新）

▲ 【盈喜盈警】一文看清企業數據（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

濱江服務 （03316） 預期，截至2022年6月30日止六個月扣除源泉稅後公司股東應佔利潤較去年同期增長超過35%。集團指，利潤增加主要由於管物業總建築面積增加，按年增約42.2%，以及增值服務收入上升。

公告及通告

信源企業集團 （01748） 預期，截至2022年6月30日止六個月錄得未經審核純利增加超過150%，去年同期未經核純利為約149萬美元。集團指，純利增加主要由於市況改善，導致瀝青船租船業務分部產生的收入增加，以及散貨船租船業務分部項下期租合約收益增加所致。

公告及通告

【盈警】

金鷹商貿集團 （03308） 預料，截至2022年6月30日止六個月溢利較於去年同期的8.85億元人民幣下跌不多於50%。主因中國政府採取長期旅遊限制和防控措施，使消費者消費意欲减退、客流量減少，以及部分門店短暫停業或縮短營業時間，導致其零售業務息稅折舊攤銷前經營利潤下跌不多於約10%；以及集團於期內的外匯虧損淨額為約3.15億元人民幣，而去年同期則錄得外匯收益淨額約0.59億元人民幣。

公告及通告

華禧控股 （01689） 預期，截至2022年6月30日止六個月公司擁有人應佔虧損淨額約750萬港元，去年同期則錄得純利約4250萬港元。

集團表示業績轉盈為虧主因環境治理業務於期內只有少量小型工程開展，導致收入減少、香煙包裝產品收入減少及原材料漲價，以及按公平值計入損益中的金融資產錄得虧損。

公告及通告

嘉瑞國際 （00822） 預料，上半年溢利減少約55至70%。集團指，新型冠狀病毒疫情削弱了本地和全球消費市場以及集團的銷售；今年第二季度新型冠狀病毒疫情導致商業活動受到困擾，對國內和全球供應鏈造成不利影響，因而集團生產成本上升；及客戶訂單及產品組合的變化導致集團毛利率下降。

公告及通告

卓能（集團） （00131） 預期，截至2022年6月30日止六個月收入會較去年同期大幅減少，主因今年集團位於中國深圳市的發展項目卓能雅苑並無售出任何物業。集團管理層相信，此乃由於中國按揭貸款的信貸控制政策、疫情的持續影響，以及對中國物業發展商的債務危機關注增加，導致中國物業市場的購買氣氛減弱所致。

公告及通告

福祿控股 （02101） 預期，截至2022年6月30日止六個月集團收入較去年同期下降不超過10%；利潤下降約45%至65%；公司擁有人應佔期內利潤下降約35%至45%。集團表示，業績表現下滑主要由於通信板塊的收入下降、營銷費用及人工成本增加，以及股份支付費用增加。

公告及通告

美瑞健康國際 （02327） 預期，截至2022年6月30日止六個月股東應佔溢利為1060萬港元，去年同期則為約4320萬港元，減少約75%。

集團指，主要原因為不利的市場情況導致未變現公允價值重大下降、內地地產市場下行導致銷售代理服務及貿易業務的分部溢利減少、中國內地禁止在化妝品使用工業大麻，導致其業務分部溢利減少、缺少於去年同期出售一家合營企業部分投資的一次性重大收益，以及集團的投資物業之公允價值收益大幅下降。

公告及通告

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

實習記者：張巧怡