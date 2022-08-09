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【盈喜盈警】卓能料上半年收入按年大幅減少　主因期間卓能雅苑無售出任何物業　一文看清企業數據（不斷更新）

股市 22:02 2022/08/09

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【盈喜盈警】一文看清企業數據（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

 

【盈警】

卓能（集團） （00131） 預期，截至2022年6月30日止六個月收入會較去年同期大幅減少，主因今年集團位於中國深圳市的發展項目卓能雅苑並無售出任何物業。集團管理層相信，此乃由於中國按揭貸款的信貸控制政策、疫情的持續影響，以及對中國物業發展商的債務危機關注增加，導致中國物業市場的購買氣氛減弱所致。

公告及通告

福祿控股 （02101） 預期，截至2022年6月30日止六個月集團收入較去年同期下降不超過10%；利潤下降約45%至65%；公司擁有人應佔期內利潤下降約35%至45%。集團表示，業績表現下滑主要由於通信板塊的收入下降、營銷費用及人工成本增加，以及股份支付費用增加。

公告及通告

美瑞健康國際 （02327） 預期，截至2022年6月30日止六個月股東應佔溢利為1060萬港元，去年同期則為約4320萬港元，減少約75%。

集團指，主要原因為不利的市場情況導致未變現公允價值重大下降、內地地產市場下行導致銷售代理服務及貿易業務的分部溢利減少、中國內地禁止在化妝品使用工業大麻，導致其業務分部溢利減少、缺少於去年同期出售一家合營企業部分投資的一次性重大收益，以及集團的投資物業之公允價值收益大幅下降。

公告及通告

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

重溫上周盈警盈喜，可瀏覽【下一頁】

實習記者：張巧怡

盈警 盈喜 業績公布 港股 卓能集團（00131） 福祿控股（02101） 美瑞健康國際（02327）

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