【業績︱手機設備股】鴻騰精密科技插9%　半年多賺逾8倍、不派中期息　看淡下半年智能手機需求

▲ 【業績︱手機設備股】鴻騰精密科技半年多賺逾8倍、不派中期息 看淡下半年智能手機需求

鴻海旗下鴻騰精密科技 （06088） 發布中期業績，期內收入21.01億美元（約163.9億港元），按年增6.1%；純利8511.7萬美元（約6.6億港元），按年增8.19倍，每股賺1.23美分（約9.6港分），不派中期息。

鴻騰精密科技一度插逾一成，低見1.17元，現跌9.2%，報1.19元。

產品方面，智能手機零組件產品收入約6.13億美元（約47.8億港元），按年增26.6%，鴻騰精密科技稱，主要是受益於品牌公司智慧手機零組件產品拉貨動能強勁，Lightning線纜及插頭產品出貨量增加。網絡設施終端產品營收則跌19.1%至3.62億美元（約28.2億港元），鴻騰精密科技解釋，由於品牌公司的芯片供應緊缺影響，其光模塊出貨量減少。

通脹不利智能手機需求 預期下半年業績按年持平

鴻騰精密科技預計，全球智能手機需求受到通貨膨脹影響，而觀察到手機出貨數量有潛在下降的趨勢，然而仍正面看待高階手機市場。此外，鴻騰精密科技估計，數據流量加速增長等，更多數據中心容量得以建立，從而產生大量的連接器需求。另受益於電動車需求增加以及車載資訊娛樂產品的搭載率逐步提高，料將推升整體市場份額。

鴻騰精密科技提到，連接器行業下半年受到諸多不確定因素影響，計劃繼續策略性側重於電動汽車終端市場，預期下半年業績按年持平。

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責任編輯：李哲毅