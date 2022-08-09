【業績︱手機設備股】富智康上半年虧損收窄　毛利率按年上升0.4個百分點

富智康 （02038） 去年收入按年升4.7%，至41.25億元（美元，下同），期內毛利達8170萬元。上半年雖然仍錄得2380萬美元淨虧損，但已較去年同期2830萬元有所收窄。期內毛利率亦按年上升0.4個百分點，至1.98%。

亞洲收入受累主要客戶銷售跌

亞洲地區仍為公司主要收入來源，但在整體銷售額的比重有所下降，上半年收入達28.67億元，按年下跌17%，主要原因為出貨量減少。集團提到期內向一名受美國禁令限制的原主要客戶銷售量急劇下降，加上內地封城措施及經濟放緩抑制對智能手機的消費及需求，令內地智能手機製造業陷入萎縮。

歐洲地區收入按年急升超過75%，至4.92億元，公司指一名屬歐洲及美洲分類的主要客戶銷售額取得強勁增長，彌補原先主要亞洲客戶受美國禁令導致的銷售額不足。

美洲收入急增

美洲地區上半年收入按年急升逾2.7倍，至7.66億元，主要原因為一名美國互聯網客戶銷售額強勁增長所致，而銷量增加亦導致美洲區錄得2000萬元盈利，按年升超過40%。

集團指市場及宏觀經濟有大量不確定因素影響業績表現，加上部分客戶的現金狀況令人擔憂，公司指正密切監察及檢討該等客戶預期信貸虧損備抵的充足性。

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編輯：葉志偉