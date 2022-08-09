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【大行看法】瑞士百達資管：上調現金看法至增持　對中國股市復甦能力更有信心、續予增持看法

股市 21:36 2022/08/09

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瑞士百達資管：上調現金看法至增持　對中國股市復甦能力更有信心、續予增持看法

瑞士百達資産管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，經濟衰退的可能性越來越大，但目前大多數風險資産的價格尚未完全反映。該行繼續減持股票，直至業績調整和經濟動能趨穩定，或出現比預期更清晰的通脹減緩跡象，才會考慮上調評級。現將現金上調至增持，並對債券維持中性觀點。

盧伯樂指，雖然繼續減持美國及歐洲股票，但該行對中國股市的復甦能力最近更有信心，維持中國股票增持看法。據該行的流動性數據顯示，用來衡量企業和消費者信貸成本和可用性的中國信貸脉衝，幾個月來首次顯現正值，再加上政府再次增加基礎設施投資，應該會改善中國股市的前景。

固定收益方面，瑞士百達資管指，經濟增長放緩以及對衰退的憂慮，對債券市場應該是利好因素，但前提是通脹能够得到控制。即使在儲局最近一次加息之前，美國已非常接近遏止通脹的目標。調查顯示價格壓力已急劇下降，供應瓶頸得到緩解，運費開始回落，石油和汽油價格相繼回調等因素，意味著整體通脹放緩的趨勢加强，故對美國國債持正面立場。

另外，政策不確定性增加和美國實際利率可能見頂的背景下，該行認爲黃金潜力巨大，已經超賣並且不再昂貴。

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