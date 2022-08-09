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【美股焦點】景順：9月儲局或加息0.75厘　英倫銀行加息0.5厘

股市 21:07 2022/08/09

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景順：9月儲局或加息0.75厘　英倫銀行加息0.5厘

美國GDP連續兩季收縮，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，鑑於就業數據強勁，聯儲局可能在9月加息75個基點。她指，儘管聯儲局收緊政策，但美國經濟似乎仍保持彈性，至少現在還未陷入衰退，只是，聯儲局的貨幣緊縮大部分尚未反映到經濟數據中。因此，就業報告及其他數據出現更多放緩跡象只是時間問題。

對於英國，Kristina Hooper提到，相信英倫銀行將在9月再次加息50個基點，惟需求前景可能將進一步加息幅度限制在25個基點。而英倫銀行正小心翼翼地採取行動，試圖在不扼殺經濟的情況下抑制通脹。

另外，她預期歐元區經濟續受壓，稱鑑於歐元區的通脹並不是由需求驅動，將更難被抑制，所以歐洲央行可能會在「遏制」通脹之前先「抑制」經濟增長。

景順認為，未來市場可能經歷更多波動，尤其考慮到地緣政治風險加劇及盈利預期可能下調。投資者能做的就是維持長遠眼光。換言之，就是多元化配置投資股票、固定收益及另類資產。

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編輯：袁諾曦

股票 財政政策 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行

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