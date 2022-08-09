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【中概股】每日優鮮遭北京市消協約談、盤前跌近4%　因無法正常經營遭大量消費者投訴

股市 20:56 2022/08/09

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【中概股】每日優鮮遭北京市消協約談、盤前跌近4%　因無法正常經營遭大量消費者投訴

騰訊 （00700） 有份投資的內地新鮮食品電商每日優鮮（美：MF）頻繁傳出拖欠供應商貨款的消息，但公司否認出現資金鍊斷裂，週二（9日）北京市消費者協會表示，針對每日優鮮無法正常經營引發大量消費者投訴的情況，上週四（4日）已約談北京每日優鮮，受到該消息影響，每日優鮮美股盤前一度跌近6%，現跌3.9%報0.164美元。

北京市消協表示，已向每日優鮮通報已登記消費者投訴的情況，並詢問企業目前的現狀和投訴處理情況。北京市消協副秘書長陳鳳翔出席約談並對企業提出三點要求，包括務必妥善處理消費者投訴，及時公佈退費方案和登記方式；二是加強與市、區消協的溝通，共同維護好消費者的合法權益；三是在三個工作日內將情況說明和整改方案書面反饋至市消協。

8月1日，市場傳出則消息稱，每日優鮮發布資金斷鍊，無法正常經營的公告，不過，每日優鮮在官方微博中發布消息回應傳聞，稱關於網絡流言純屬虛假偽造信息，但還是有消費者公開表示，每日優鮮暫停運營導致部分用戶餘額無法正常使用，並彈出「目前進線量較大，如涉及退款問題請您填寫表單內詳細信息」。

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責任編輯：李哲毅

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