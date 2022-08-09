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【互聯網監管】韓國調查蘋果及Google應用商店　疑違反App 支付法規

股市 20:19 2022/08/09

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【互聯網監管】韓國調查蘋果及Google應用商店　疑違反App 支付法規

韓國通信委員會（KCC）周二（9日）表示，會計對蘋果（Apple，美：AAPL） App Stpre、Alphabet（美：GOOGL）Google Store及南韓電商ONE Store等應用商店運營商涉嫌違反「應用支付法規」而展開調查。

韓國今年3月上旬起實施新修訂《電信業務法》，禁止App Stpre及Google Store等強逼App 開發者商使用其支付系統。韓國通信委員會表示，自5月17日起針對Google、蘋果和One Store展開檢查，初步調查結論是上述三企均有可能違反新法規。

外電引述Google發言人表示，公司與政府及開發者社區密切合作，根據新法律擴大韓國的用戶選擇，同時繼續確保公司可以投資於生態系統，並提供安全優質體驗。

KCC 補充說，如果調查發現被禁止的活動，將採取嚴厲措施，例如更正令或處以罰款。新法律規定，違規的潛在罰款可能高達相關商業行為所產生年均收入的 2%。被禁止的行為包括App 市場運營商不公平地延遲審查移動內容，或拒絕、延遲、限制、刪除或阻止註冊、續訂或檢查使用第三方支付方式的App內容。

相關文章：

【蘋果稅】韓國禁止蘋果、Google應用商店強逼App開發商使用其支付系統　違規將罰相關業務年收入2%

【蘋果稅】Epic挑戰巨企蘋果反壟斷成功　App Store須允第三方支付　股價跌3%

責任編輯：李哲毅

美股 移動裝置 手機Apps 蘋果（Apple，美：AAPL） 谷歌（美：GOOGL） Alphabet Apple Google

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