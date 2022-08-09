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【智能手機】專家建議為加強中國半導體產業發展 中國上市手機需使用國產芯片 比例不足30%需收稅

環球政經 20:26 2022/08/09

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中國近年銳意發展高科技，晶片是當中的重要一環，然而中國不少高科技產品，例如是智能手機，都需要依賴外國進口的晶片，例如是台灣科技業龍頭台積電或是美國高通的晶片，才能夠投入生產。近日台海局勢緊張，有中國專家認為中國必須進行反制措施，減少受制於外國的技術壟斷跟打壓，方法是要求在中國上市的手機，至少30%需使用國產晶片，否則就要對其收稅，將稅金用於補貼國產晶片的研發和投入資金。

【青姐話】表面冇方向   資金露洋相

媒體華大台灣經濟研究所前所長、全國台灣研究會理事陳克明，以及閩江學院閩都學者特聘教授曹海濤，兩人在談到半導體產業的國產化話題時，曹海濤表示，半導體產業是一個高投入高技術領域，它必須需要大量的市場營收以及利潤，才能維持不斷的研發。「一旦失去市場份額，研發就會遇到瓶頸，因為那麼沒有太多的錢投入。」

【延伸閱讀】【蘋果手機】受地緣政治對供應鏈的影響 蘋果分析師郭明錤透露 iPhone 14將於印度及中國同步生產

【延伸閱讀】【大行報告】需求不振拖累智能手機業務 中金：預計小米1810第二季經調整淨利潤跌逾68%

因此他認為中國必須進行反制措施。他以今年2月清華大學鞠建東教授與李思佳博士的建議為例，認為中國可以利用政策法規及稅收等工具，來反制外國的技術壟斷跟打壓。他舉例說，凡是在國內售賣的手機，必須要讓中國國產晶片的比例達到30%，如果沒有達到就對其扣稅，使用的比例越低，扣的稅就越重，最高到400%，目的就是讓中國國產晶片在國內有市場。

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責任編輯：嚴浩文

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