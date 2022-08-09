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【通脹壓力】英國人重用現金　精打細算抗通脹

商業 19:39 2022/08/09

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統計指英國人回到現金消費，相信能更有效控制開支。(法新社圖片)

全球通脹壓力升溫，民眾都要精打細算慳錢，統計指出英國人有回到現金消費的現象，相信使用現金對控制開支有比較直接的感受。

【亞洲出口】匯豐經濟學家稱歐美需求放緩　亞洲出口商將面臨大挑戰

英國郵局(Post Office)的統計指，在7月份經郵局櫃檯存入和提取的現金達到33.2億英鎊（約315.8億港元），比6月份增加1億英鎊（約9.5億港元）。當中個人提款金額為8.01億英鎊（約76.2億港元），按月增長近8%，按年比增長超過20%。

雖然無現金電子支付近年因疫情迅速發展，但英國對保留現金持積極態度，有成立不同團體如Cash Action Group，與銀行及商戶溝通，維持良好的現金使用彈性及研究改善使用配套等。Cash Action Group的主席Natalie Ceeney表示，現象反映人們因為通脹壓力，令消費要更精打細算，現金在銀包中可更清楚開支情況。

當地郵局櫃檯提存現金記錄自5年前開始，英國郵政指今年7月錄得的個人提款金額是歷來第2次高位，上一次發生在2021年12月。英國郵局注意到其11,500間分行有民眾以每周甚至每天的頻率前來使用現金提存管理預算。

當局指部分原因亦是更多人選擇本地度假Staycation，郵局最近研究發現有71%計劃本地度假的英國人，會在出發前先提取現金。英國郵局銀行總監Martin Kearsley表示，看到越來越多人依賴現金以管理開支預算。

【香港經濟】中小企7月業務收益指數下跌至43.4　地產跌幅最大

責任編輯：王浩賢

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