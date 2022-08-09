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【新股IPO】檸萌影視9857明日掛牌 暗盤收報27.05元 較招股價跌2.5%

股樓投資 20:01 2022/08/09

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檸萌影視（新上市編號:09857）明日掛牌，其暗盤低開0.05元報27.7元，最高曾見27.75元，低見26元，暗盤收市報27.05元，較招股價27.75元微跌2.5%；成交10.7萬股，涉資285萬元。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

該股是次公開發售僅錄得0.81倍認購，未獲認購的部分已重新分配至國際配售，其招股價範圍介乎27.75元至33.3元，並以下限定價；集資所得主要用作進一步擴展IP庫、製作版權劇、拓新興商機、尋求戰略投資及收購機會等。大摩及中金為保薦人。

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據弗若斯特沙利文資料，按2021年收入計，騰訊（00700）持股近兩成的獨立劇集製作公司檸萌影視在所有內地同業中排名第四。是次來港上市共發售約1514萬股，並已引入嘉實及海瀾集團兩名基石投資者，合共認購707.18萬股。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

 

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記者：張以正

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檸萌影視（09857） IPO 港股

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