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【新股IPO】中國中免通過上市聆訊　傳周五招股、集資再削半至約214億元（第二版）

新股IPO 16:58 2022/08/10

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【新股IPO】中國中免傳周五招股　集資再削半至約214億元

內地免稅巨頭中國中免（滬：601888）通過港交所 （00388） 上市聆訊，並上載中國中免聆訊後資料集。據最新資料顯示，中國中免表示，因中國在今年3至5月期間疫情較早前更為嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。

早前路透引述知情人士報道，中國中免計劃重啟來港上市計劃，擬於周五（12日）招股，集資額再度削減，最多集資27.4億美元（約214億港元）。若成事，中國中免將成為今年來本港最大型IPO。

暫時關閉門店中仍有63%未恢復營運

公司表示，新冠疫情為傳統零售渠道帶來前所未有挑戰，截至最後實際可行日期，於新冠疫情後暫時關閉的門店中，有26%的門店恢復正常營運，11%以減少的容量恢復了運營，而有63%的門店依然處於暫時關閉狀態。

中國中免去年底獲中證監批准來港主板上市，但資本市場其後指受疫情等因素影響持續低迷，經慎重考慮後，決定暫緩H股發行上市進程；當時市場有傳中國中免計劃來港集資約50億至60億美元，較去年初市傳的100億美元削減近半。

（第二版新增中國中免最新進展）

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

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編輯：陳韻妍

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港股 中國證監會 H股 集資 IPO 中國中免（滬：601888）
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