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【手機設備股】舜宇7月手機鏡頭出貨量按年跌15%　丘鈦科技手機攝像頭模組銷量跌4%

股市 19:08 2022/08/09

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舜宇7月手機鏡頭出貨量按年跌15%　丘鈦科技手機攝像頭模組銷量跌4%

手機設備股公布7月銷售數據。舜宇光學 （02382） 7月手機鏡頭出貨量為8911.7萬件，按月升23.2%，但按年跌14.9%，手機攝像模組出貨量為3679.3萬件，按月及按年跌8.8%及33.5%。舜宇解釋，主因整體智能手機市場需求較淡，但手機鏡頭出貨量按月上升主因個別客戶的新項目開始量產出貨。

此外，舜宇上月車載鏡頭出貨量錄得644.1萬件，按年及按月升25.7%及3.9%，顯微儀器錄2667.7件，按年及按月升23.4%及7.1%。

丘鈦科技 （01478） 7月手機攝像頭模組的銷量錄3746.4萬件，按月升26.3萬件，按年跌3.9%，其中，3,200萬像素以下攝像頭模組的銷售為2654.2萬件，3,200萬像素及以上攝像頭模組則錄1099.2萬件。上月整體攝像頭模組銷售數量為3771.5萬件，按月升25.4%，但按年跌3.7%。

丘鈦科技提到，攝像頭模組產品銷量按月增加主因客戶項目週期因素，但受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想，故按年仍減少。

另外，丘鈦科技上月指紋識別模組銷量按年跌24.2%至677萬件，但按月升7.1%，其中，電容式指紋識別錄327.5萬件，屏下指紋識別則錄349.4萬件。

舜宇光學股價收報115.9元，丘鈦科技收報4.25元。

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編輯：袁諾曦

舜宇光學科技（02382） 港股 丘鈦科技（01478）

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