▲ 【SaaS股】有贊半年虧損2.6億人幣 收入跌9%

SaaS股有贊 （08083） 公布業績，截至6月30日止半年，收入按年跌9.2%至7.3億元（人民幣，下同），虧損增3成至2.6億元，毛利率由60.7%降低至60.5%，維持無中期股息。

有贊指出，商家通過有贊的解決方案而產生的商品交易總額達到約479億元，其中來自非快手渠道的商品交易總額按年增長約25%。門店SaaS業務的商品交易總額約為194億元，佔商品交易總額的41%。單計第二季，商家通過有贊的解決方案產生的商品交易總額達到約249億元，按年增長約2%。

此外，存量付費商家數量為91,005家，按年增4%。 其中訂閱電商SaaS的商家佔比約為60%；訂閱門店SaaS（包括有贊零售、有贊連鎖、有贊美業、有贊教育和旺小店等）的商家佔比約為40%，按年超過翻倍增長。

新增付費商家數量為19,989家，按年增5%。其中電商SaaS產品的新增付費商家10,065家，門店SaaS產品的新增付費商家9,924家。

2022年上半年整體平均合同金額（ACV）達到12,399元。

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記者：譚志偉