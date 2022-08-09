【中小企導航@iM網欄】 政府資助計劃 企業持續發展的另一資源

企業的持續發展有賴充裕的資源作為支援後盾，除了企業股東、投資者及金融機構等資金源之外，政府資助基金是個不容錯失卻也不容易收獲取的資源。為甚麼這樣說？企業有哪些政府資助可供申請？

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申請資助的基本要求

申請政府資助，話易不易，話難不難，主要原因包括：需要提供的支持文件繁多但具體要求卻不太明確；必須提出一個明確需要政府支援的原因；申請的支援資金額是否合理；申請企業的資格是否合規，並且具有完成申請項目的能力。申請企業要達到這些要求，首先對企業自身需要解決的問題有明確的了解，並邏輯地把問題解決方案、所需的支援金額清晰地用文字描述出來，同時，申請企業需要提供相關支持理據及文件。

執行時，企業亦需要按既定的要求進行採購，以及保留有效完成工作的証據。對於中小企業而言，確實有一定難度，就算能勉強應付得來，也不大願意花費大量的時間在此工作上。因此，不少的企業會尋找政府資助顧問幫手。

另外一個常見的問題是企業不知曉有哪些政府資助適合他們申請。建議企業可以從兩個角度去思考：「所屬行業」和「申請資助目的」，以確定適合申請那些政府資助基金。「所屬行業」相對容易理解，所指的是申請企業的行業分類，如物流業、環保回收業、中醫藥業等。

針對行業的政府資助

其實，政府有不少資助計劃是針對行業，如第三方物流服務供應商資助先導計劃、回收基金、中醫藥發展基金等。當然也有一些政府資助基金是通用性的適合各行各業，如BUD基金、科技劵（TVP）及中小企業市場推廣基金（EMF）等。

「申請資助目的」是指申請資助的用途，可以分為用以拓展市場、提升生產效率和創科研發三個方向，如常常在不同推廣平台看到的科技劵（TVP）就是以資助企業應用科技提升生產效率的支援基金。根據這兩個角度，申請企業就可以找到對應的政府部門，再到這些部門的網站找到可能合適企業目前狀況的支援計劃。

除此之外，政府往往都會透過行業協會發放相關的資訊。因此，參加行業協會也是一個很好獲取相關訊息的渠道。當然，相對受歡迎的資助計劃，政府資助顧問也會透過不同渠道推廣他們的服務。企業應該多留意以免錯過一些政府支援企業的訊息。

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作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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