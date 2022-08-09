【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　

企業數碼轉型趨勢勢在必行，為培養員工的數碼技能和創新思維，Amazon Web Services（AWS）於今日（9日）舉辦《AWS 香港DeepRacer 冠軍盃》比賽，並首次開放予企業隊伍參加。本地企業羅兵咸永道（PwC HK）和Green Tomato亦有派出員工隊伍參與AWS的賽事，藉此提升不同背景的員工對人工智能（AI）及機器學習（ML）的認知。

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是次的賽事是一項自動駕駛賽車比賽，要求參賽隊伍在正式比賽前，利用AWS提供的模擬器，和在AWS DeepRacer 3D模擬賽道訓練和測試，透過多次的AI和ML分析，為DeepRacer模型車設定所需的自動駕駛模式，以最快時間完成指定賽道的模型車所屬隊伍則為之優勝。但由於模型車並非人手操制，各隊伍的自動駕駛模式設定，將會成為關鍵。

AWS 香港解決方案架構部主管余廸遜表示，過往該企在本地及國外皆有舉辦相關的賽事，但本地的參賽隊伍一般以學院為主。隨著近年企業紛紛數碼轉型，留意到有不少企業對如AWS DeepRacer等創新科技比賽感興趣。因此，今年首次開放予企業隊企參與，希望讓更多企業員工了解創新科技。

他補充，身處科技新時代，即使是非IT在職人士，都會有興趣或有需要學習AI和ML等創新科技。為吸引更多非IT背景人士參與，AWS亦為各參賽隊伍準備了不同的網上教學和工作坊，讓參賽隊伍可以更有效的利用AWS提供的模擬器，和AI及ML技術，探索出該隊伍所需的比賽模式。

從事非IT工作 亦需增強IT知識

有份參與是次比賽的羅兵咸永道香港網絡安全及雲端服務合夥人李志昇指，在國外，小孩從小便有機會學習與IT相關的知識，相比之下，香港的情況算是較為落後。他認為，不論是否從事IT相關的行業，人們或多或少都要具備一些編碼和編程的知識，以應對未來的數碼世界。

同樣是是次比賽的參賽企業，Green Tomato科技總監黃首源坦言，由於是第一次參賽，且準備時間只有約兩星期，故今次的參賽隊伍皆由公司的IT員工組成。但比起賽果，更重要的是如何將是次團隊所經歷和所學的帶回公司，以及相關的AI和ML技術可以如何應用在日後所推出的項目和產品之中。

兩人均認為，要即時或短時間內將AI和ML技術，從比賽帶到公司或產品上，確實有難度。企業未來仍要為內部員工提供相關培訓，才能真正做到將科技融入企業。但在參賽過程中，員工之間建立的團隊精神和對危機管理的即時反應，亦是員工需要學習的課題。

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記者：殷凱怡

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