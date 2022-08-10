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不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬

環球社會熱點 09:05 2022/08/10

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不斷有難民從英吉利海峽偷渡往英國尋求庇護，成為當地政府棘手難題。近日英媒報指有不法分子在社交平台TikTok大肆宣傳，聲稱英國偷渡費可低至1,500英鎊（1.42萬港元），又指法國當局不會阻止偷渡小艇穿越海峽，甚至安全護送他們抵英。

Whatsapp即將有更新 用戶可以「安靜」離開群組 【下一頁】

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道指，最近TikTok出現許多偷渡英國廣告，收費平均為5,000英鎊（4.7萬港元）至3,500英鎊（3.3萬港元）。若乘坐充氣船前往肯特郡港口，偷渡費更低至1,500英鎊（1.42萬港元）。

有TikTok廣告聲稱為非法移民提供夏季優惠，以偷渡費用創新低價作招徠，無需支付1.7萬英鎊（16萬港元）至1.8萬英鎊（17萬港元）即可安全穿越英倫海峽抵英，並承諾協助利用難民制度申請庇護。

亦有廣告顯示在快艇一群身穿背心、手持阿爾巴尼亞國旗的非法移民開心大笑畫面，明碼實價列明5,000英鎊偷渡費。據悉，阿爾巴尼亞人利用英國反奴隸的法律漏洞，聲稱是被販運到英國並強迫工作的受害者，即可申請庇護。

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英媒引述人蛇稱，法國不會堵截非法移民，更會安全地護送他們直到英國水域邊界。人蛇為非法移民提供相熟律師，律師會幫助編造故事申請庇護。

《每日郵報》引述數據指，從法國北部抵英的非法移民近4成來自巴爾幹國家。截至7月12日的6周內，有1,075名阿爾巴尼亞人乘坐小船抵達英國，同期數量遠高於中東等國的非法移民。

保守黨議員亨特（Tom Hunt）呼籲政府盡快結束這場鬧劇，強調國會休會後，首要任務應重啟討論盧旺達遣送計劃。保守黨議員Natalie Elphicke亦指，情況反映乘坐小船抵英的阿爾巴尼亞人並不屬於難民，批評這是公然犯罪行為，突顯遣送計劃的逼切性。

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責任編輯：郭麗明

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