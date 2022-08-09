【投資分析】瑞士百達：歐美股市前景不明朗　維持增持中國股票

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表8月投資展望。他認為，亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一，中國經濟復甦力道強勁，同時具備刺激成長的空間、手段和動力。瑞士百達的流動性數據顯示，中國的信貸脈衝幾個月來首次顯現正值。再加上政府再次增加基礎設施投資，應該會改善中國股市的前景，並對中國股票維持增持。

瑞士百達繼續減持股票，等待業績調整和經濟動能趨於穩定，或出現比預期更清晰的通脹減緩跡象，才會考慮上調評級。他們將現金上調至增持，準備在情况好轉時進行部署，並對債券維持中性觀點。

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減持歐美股票

瑞士百達繼續減持美國及歐洲股票。美國和歐洲股市經歷了殘酷的2022年，但目前的前景還不是十分光明。

瑞士百達增持日本股票。日本在發達市場中脫穎而出，具有相當健康的增長前景，在集團的模型中獲得正分，而且不太容易受到通脹影響。日元疲軟是日本企業盈利的强勁動力，故認爲日企的業績能符合市場普遍預期。

集團對中國股票維持增持。對中國股市的復甦能力最近更有信心，瑞士百達的流動性數據顯示，用來衡量企業和消費者信貸成本和可用性的中國信貸脉衝，幾個月來首次顯現正值，再加上政府再次增加基礎設施投資，應該會改善中國股市的前景。

瑞士百達看到中國正在出現向好趨勢，尤其是基礎設施支出有關的因素，對原材料股有利，因此集團繼續增持原材料股。與此同時，瑞士百達選擇繼續增持醫療保健股，假如經濟進一步下行，該板塊應會有良好表現。

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固定收益和貨幣：看好黃金

經濟增長放緩以及對衰退的憂慮，對債券市場應該是利好因素，但前提是通脹能够得到控制。即使在美聯儲最近一次加息之前，美國已非常接近遏止通脹的目標。調查顯示價格壓力已急劇下降，供應瓶頸得到緩解，運費開始回落，石油和汽油價格相繼回調等因素，意味著整體通脹放緩的趨勢加强。這支持我們對美國國債持正面立場。

在政策不確定性增加和美國實際利率可能見頂的背景下，瑞士百達認爲黃金潜力巨大。經過大約20%的價格修正之後，在其估值框架中，黃金已經超賣並且不再昂貴。

如果經濟狀况急劇惡化，瑞士百達將加强防禦，繼續增持瑞士法郎。瑞士百達還看到了日元的價值，日元兌美元匯率已跌至 24 年以來的低點。

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責任編輯：黃苑筠