  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (二) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資分析】瑞士百達：歐美股市前景不明朗　維持增持中國股票

環球政經 18:51 2022/08/09

分享：

分享：

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表8月投資展望。他認為，亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一，中國經濟復甦力道強勁，同時具備刺激成長的空間、手段和動力。瑞士百達的流動性數據顯示，中國的信貸脈衝幾個月來首次顯現正值。再加上政府再次增加基礎設施投資，應該會改善中國股市的前景，並對中國股票維持增持。

瑞士百達繼續減持股票，等待業績調整和經濟動能趨於穩定，或出現比預期更清晰的通脹減緩跡象，才會考慮上調評級。他們將現金上調至增持，準備在情况好轉時進行部署，並對債券維持中性觀點。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

減持歐美股票

瑞士百達繼續減持美國及歐洲股票。美國和歐洲股市經歷了殘酷的2022年，但目前的前景還不是十分光明。

瑞士百達增持日本股票。日本在發達市場中脫穎而出，具有相當健康的增長前景，在集團的模型中獲得正分，而且不太容易受到通脹影響。日元疲軟是日本企業盈利的强勁動力，故認爲日企的業績能符合市場普遍預期。

集團對中國股票維持增持。對中國股市的復甦能力最近更有信心，瑞士百達的流動性數據顯示，用來衡量企業和消費者信貸成本和可用性的中國信貸脉衝，幾個月來首次顯現正值，再加上政府再次增加基礎設施投資，應該會改善中國股市的前景。

瑞士百達看到中國正在出現向好趨勢，尤其是基礎設施支出有關的因素，對原材料股有利，因此集團繼續增持原材料股。與此同時，瑞士百達選擇繼續增持醫療保健股，假如經濟進一步下行，該板塊應會有良好表現。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

固定收益和貨幣：看好黃金

經濟增長放緩以及對衰退的憂慮，對債券市場應該是利好因素，但前提是通脹能够得到控制。即使在美聯儲最近一次加息之前，美國已非常接近遏止通脹的目標。調查顯示價格壓力已急劇下降，供應瓶頸得到緩解，運費開始回落，石油和汽油價格相繼回調等因素，意味著整體通脹放緩的趨勢加强。這支持我們對美國國債持正面立場。

在政策不確定性增加和美國實際利率可能見頂的背景下，瑞士百達認爲黃金潜力巨大。經過大約20%的價格修正之後，在其估值框架中，黃金已經超賣並且不再昂貴。

如果經濟狀况急劇惡化，瑞士百達將加强防禦，繼續增持瑞士法郎。瑞士百達還看到了日元的價值，日元兌美元匯率已跌至 24 年以來的低點。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 債券 歐洲股 加息 瑞士法郎 日本 美國 通脹 中國 亞洲

上一篇文章

【中小企導航@iM網欄】 政府資助計劃 企業持續發展的另一資源

下一篇文章

【著數優惠】美食博覽11/8周四開鑼 十大$1快閃優惠先睹爲快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【青姐話】表面冇方向 資金露洋相
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款