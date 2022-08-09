【銀債攻略】銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報

▲ 銀債8.23開售，專家教4招賺盡高息回報

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金管局公布，專攻60歲或以上老友記的新一批銀色債券會8月23日至9月2日接受認購，預期9月14日發行，由於今年政府把俗稱長者iBond的保底息加碼至4厘，專家指，即使面對加息周期，銀債因保本賺息，實屬必抽之選，且忠告4大貼士，避險族免錯失至少可穩賺逾千元的良機，包括：

瞓身認購 冀穩賺高息

（1）盡用閒資瞓身認購：雖然市面上不乏港元定期存款年息超越4厘，由集友提供的7天港元定存，更有冠絕全城的6厘年息，但全屬短存。

至於滙豐（HSBC）1個月港元定存也有5厘年息，但附帶條件較多，指定理財戶先參加旗下交易薈，成功完成股票買賣交易，再開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，期內賺息約1.6萬元。同樣，中銀香港 （02388） 向特選戶給予1年存息2.4厘，起存額須300萬元。

銀行券商銀債認購優惠

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再參考港元定存高息王集友的6厘年息，門檻為5萬元，如以封頂額500萬元計，7天速賺約5700元利息。反觀，長者若抽中一手（每手1萬元）銀債，每年穩袋400元利息，3年共袋1200元。倘以去年最多獲派14手計，每年賺息5600元，全期收息16800元。

精明長者不妨把閒資敍造超短存，先賺定存息，稍後才重注銀債，宜申請14萬元（即14手），博全中及兩邊賺息。

（2）以新換舊：銀絲族若較手緊，可動用的閒資不多，若手上仍持有包底息僅兩厘的iBond （04246） ，不妨先沽為快。盡管這官債的二手價早已跌穿100元底價，今天（8月9日）暫報98.2元，可是，捧場客已收了兩次息，蝕讓有限，且以銀債保證年回報高達4厘，棄舊迎新仍除笨有精。再者，另一明年才到期的iBond （04239） ，今報98.8元，也可善價套現，轉吼銀債。惟派息較iBond高、有2.5厘的綠債 （04252） ，宜繼續持有。

宜採長者人海戰術 博獲派更多銀債

（3）零成本穩袋千元：市場料券商與銀行各出奇招谷客，老人家毋須心急，首天第一時間即撲入飛，以免銀行鎖資約兩到三周。倒不如靜待各業界推出的着數，尤其是經紀行普遍允許不付分文先申購，及至獲悉分派結果時才找數，手緊族可善用游資，例如先開立短期定存或炒股等。

輝立證券企業融資經理陳英傑今午回應查詢指，輝立率先公布，抽銀債有4款認購優惠選擇，分別為：

1. 申請5萬元或以下，享十成孖展，免息免按金；

2. 申購25萬元或以下，九成融資，孖展息1.98厘，手續費100元；

3. 認購25萬元或以上，九成融資，孖展息2.58厘，手續費100元；

4. 全數付款客戶可享零手續費。

陳英傑補充，長者客戶對銀債感興趣，深感在現時市況絕對是穏健收息之選，4厘息相當吸引。

另外，致富證券董事暨證券業務主管郭家安今晚回應查詢表示，該行為銀債提供8免（免現金認購手續費、存入費、存倉費、到期贖回費、代收利息費、託管費、不動戶費、以及平台費）。客戶可透過3大渠道申請，分別為電話認購、分行入票或以致富通手機app自助落注。

（4）採人海戰術：長者夫婦應分開兩人各自入票，而非採聯名戶口。要是家中有4大長老（老爺奶奶及岳父岳母），更要採大包圍招數，博人人有份，分派更多。畢竟素來以超高息搶客的富邦，昨天（8日）已連環減港元、美元及人民幣定存息，且把門檻從50萬元，大幅倍增至100萬元，足證加息周期中，定存息未必跟加。

此外，政府把第7批銀債的發行額從350億元加碼至400億元，上限為450億元；而保底息更由過往的3.5厘提高至4厘，明顯向長者派糖。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪