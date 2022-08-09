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【投資分析】摩根士丹利：美股將漲到年底　大宗商品有望反彈

環球政經 18:38 2022/08/09

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華爾街大好友，摩根士丹利策略師Marko Kolanovic表示，面對經濟衰退擔憂消退、股票漲幅超過其他資產類別，投資者應適度減持股票，把資金轉向大宗商品。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

這並不意味著該行預計股市會下跌，Marko Kolanovic周⼀（8日）在報告中寫道，預計在強勁的企業盈利支撐下，美股會漲到年底。然而，隨著大宗商品近期走弱，該行認為存在反彈的機會。 

該行認為，好於預期的經濟數據正在促使股市和信貸市場排除經濟衰退風險。由於大宗商品落後於其他風險資產， 故該行將部分風險配置從股票轉到大宗商品。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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