【自動駕駛】Tesla遭指控作虛假廣告 或面臨吊銷汽車生產和銷售執照

作為電動車行業的領頭羊，Tesla一直備受各界關注，根據外媒報導，加州機動車輛管理局（DMV）已指控特斯拉，在宣傳該公司標誌性的自動駕駛和全自動駕駛技術時做了虛假廣告。

【收購Twitter】馬斯克向Twitter CEO宣戰 要求就假帳號問題公開辯論【下一頁】

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上

加州機動車輛管理局在7月28日提交給州行政聽證辦公室的兩份文件中稱，該機構稱，Tesla在其網站上的廣告用語中誤導了客戶，誇大了自動駕駛和全自動駕駛技術的功能，Tesla在其網站上的文案中表示，其駕駛輔助技術能夠「在不需要駕駛席上的人採取行動的情況下」行駛。但事實上並非如此，儘管Tesla聲明汽車仍需要駕駛員的積極監督，但DMV卻表示這些廣告宣傳依然構成誤導。

有專家指這一指控可能會影響特斯拉在加州的汽車銷售業務。如果該監管機構向加州行政聽證辦公室（Office of Administrative hearing）投訴成功，Tesla在加州製造和銷售汽車的執照可能會被暫停或吊銷。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

【投資分析】瑞銀：中國經濟復甦之路曲折 看好數位經濟、消費服務等行業【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱