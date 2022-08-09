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【自動駕駛】Tesla遭指控作虛假廣告 或面臨吊銷汽車生產和銷售執照

環球政經 18:41 2022/08/09

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作為電動車行業的領頭羊，Tesla一直備受各界關注，根據外媒報導，加州機動車輛管理局（DMV）已指控特斯拉，在宣傳該公司標誌性的自動駕駛和全自動駕駛技術時做了虛假廣告。

【收購Twitter】馬斯克向Twitter CEO宣戰 要求就假帳號問題公開辯論【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上

加州機動車輛管理局在7月28日提交給州行政聽證辦公室的兩份文件中稱，該機構稱，Tesla在其網站上的廣告用語中誤導了客戶，誇大了自動駕駛和全自動駕駛技術的功能，Tesla在其網站上的文案中表示，其駕駛輔助技術能夠「在不需要駕駛席上的人採取行動的情況下」行駛。但事實上並非如此，儘管Tesla聲明汽車仍需要駕駛員的積極監督，但DMV卻表示這些廣告宣傳依然構成誤導。

有專家指這一指控可能會影響特斯拉在加州的汽車銷售業務。如果該監管機構向加州行政聽證辦公室（Office of Administrative hearing）投訴成功，Tesla在加州製造和銷售汽車的執照可能會被暫停或吊銷。

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記者：鄭日棱

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