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【新股IPO】中國中免傳周五啟動上市 集資最多215億元 暫為今年本港最大上市規模

股樓投資 18:57 2022/08/09

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消息指，內地免稅零售商中國中免將於本周五（12日）來港上市，集資最多27.4億美元（約215億港元），將是今年香港最大規模上市交易。據了解，中國中免擬出售5%的股份，市場按照其周一（8日）上海市值3702億元人民幣，相當於548億美元推算，估計來港上市交易規模達27.4億美元。不過，有指在港第二上市發行價會有折扣，目前尚未確定。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

中國中免於6月底已向聯交所重新遞交發行上市申請，聯席保薦人為中金及瑞銀。此前有報道指，中國中免計劃最快在第三季度上市，公司於今年首3個月合共錄得收入167.8億元人民幣，按年減少7.5%，首季利潤達29.3億元人民幣，按年下跌14.4%。

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同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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記者：張以正

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