【人才流失】德勤：人才流失近月改善、回流視乎香港經濟及市場發展　ESG業務今年擴軍一倍

▲ 【人才流失】德勤：人才會留意港經濟及市場發展而決定會否回流 看好新興ESG業務

德勤中國發表2022年度社會影響力報告，從業務、環境及社會三方面的影響力評估其發展成果。德勤中國首席執行官曾順福指，在疫情及社會因素影響下，公司有出現人才流失率上升情況，但認為由於社會氣氛有好轉，公司在挽留及吸引人才上推出措施有成效，使近月情況好改善。華南區主管合夥人歐振興認為，人才決定居住地會留意相關地區發展機會和經濟増長，現時本港新政府正持續推行不同政策改善經濟，人才或會隨本港經濟及社會情況改善而回流。

德勤推出多個ESG（環境、社會和公司治理）方案服務，包括綠色金融、零碳城市、綠色建築、以至脫碳、碳稅，協助企業提升ESG價值。歐振興形容，ESG業務是「後起之秀」，公司今年在該業務的目標收入較去年增1倍，而相關員工數目亦會按年增1倍。

德勤推出「躍動香港」 3年投資10億港元

德勤中國副主席及金融服務行業主管合伙人吳衛軍表示，順應國家「十四五」規劃、「一帶一路」經濟合作等戰略目標，德勤中國推出「躍動香港」計劃，將在未來3年投資10億港元以支持粵港澳大灣區建設，以及結合多年自貿區服務經驗，協助南海自由貿易港發展。

德勤中國於今年4月啟動「智護地球」計劃，4大目標包括：2030年達到淨零目標、可持續營運、賦能人才，以及生態合作。

德勤中國社會影響力主管合夥人王拓軒表示，德勤（中國）大學項目今年3月正式在北京懷柔區開工建設，預計2023年底會投入營運，主要面向德勤亞太區31個市場143個辦事處的高層和同事，料每年將為國内外1.4萬名學習交流人員提供「沉浸式學習」體驗。

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實習記者：張巧怡