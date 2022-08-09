【加電費】全球電費加價波及本港 中電：今年燃料費逾200億元 較前年激增60%

全球電費加價，情況或波及本港。中電（00002）估計，今年香港燃料費超過200億元，按年大增40%，亦較前年增幅達60%，料明年電費調整時或會加價。

中電控股集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄預料，今年在港發電業務支付燃料費料超過200億元，較2021年增加40%，與2020年相比，升幅更超過60%。阮蘇少湄表示，今年香港燃料費或按年大增4成，年初至今淨電費亦已上調8%，料年底與政府商討明年電費調整時或會加價。

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中電燃料調整亦已由1月的每度電38.6仙，調升至8月的48.2仙，期間平均淨電價增加8%，以反映國際燃料價格大幅上升，估計升勢將持續。而電價增長亦發生在其他城市，例如過去18個月，英國倫敦已增70%、新加坡增45%、日本東京亦增40%等，中電已採取分散燃料政策、動用電費穩定基金等，盡量減少對客戶影響，但仍受很大壓力。

另外，6月元朗中電電纜橋發生大火，令屯門、元朗、天水圍一帶陷停電，阮蘇少湄對此再度向客戶致歉，中電已加強安全措施，並指有關事故原因仍在調查，對營運影響微，將適時向政府提交結果。中電就事件致歉，並指早前已向每個受影響住戶派發100元心意券。

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責任編輯：龍紀瑩