莎蓮娜威廉絲宣布退役 美國公開賽成最後舞台

美國女子網球名將莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)已逾一年未贏波,近日出賽終於開齋。「細威」賽後發表「熱愛網球,但不能永遠參加」等言論,外界猜測她暗示即將退役。結果,「細威」同日宣布,9月完成美國公開賽後將會退役。

「細威」先後23次贏得大滿貫錦標,為歷來贏得最多大滿貫的球手,但對上一個大滿貫錦標已是2017年,而且自去年底起,她已連續缺席大滿貫賽事,今年6月更在溫布頓公開賽首圈止步。

「細威」坦言,自己並不喜歡「退役」(retirement)這個用辭,倒不如用「演變」(evolution)這個字眼來形容自己下一步更好。她表示,自己決定「演變」及離開網球壇,去做其他自己認為重要的事。

「細威」周二在加拿大網球公開賽上,對陣西班牙球手Nuria Parrizas-Diaz,結果以兩盤直落取勝,為她約14個月以來首次在女單賽事獲勝。

下月將會41歲的「細威」出席賽後記者會時,被問及重返球場的動力,她表示感覺就像隧道的盡頭有一道光,現時自己正愈來愈接近,已經迫不及待到達終點(can't wait to get to that light)。對於所提及的光,「細威」表示是自由。

「細威」同時表示,自己熱愛打網球,但明白無可能永遠打下去(I can't do this forever)。有時候只能盡力並享受當刻,盡你所能。

有關言論無疑暗示她即將退役,消息一出,不少網民紛紛在社交平台上表示震驚及不捨。

有粉絲直言,雖然明白她不可能永遠打網球,但對「細威」光明的言論感到恐懼。亦有粉絲直呼,「莎蓮娜,離開那道光」(stay away from the light Serena!)

但亦有粉絲表示支持,指「細威」已為大眾帶來逾20年的出色表現,已成為一眾球手目標,現時可以休息,專注於自身及家庭。

